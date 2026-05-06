Городской конкурс «Мастер будущего – 2026» впервые прошел в Минске

В Минске впервые прошел городской конкурс «Мастер будущего – 2026», который удивительным образом соединил мир рабочих профессий и атмосферу модного показа. 10 лучших учащихся столичных колледжей на две недели сменили привычные аудитории на репетиционные залы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники не просто готовились к выступлению, они учились по-новому представлять свою профессию. Финалисты оттачивали походку, работали над речью и искали способ превратить свои профессиональные навыки в настоящее зрелищное шоу. Идея конкурса проста, но важна: сегодня успешный специалист должен обладать не только высокой квалификацией, но и яркой харизмой, умением подать себя.

Яна Кривицая, учащаяся Минского государственного колледжа торговли и коммерции: Занимались ораторским мастерством, и дефиле, и различные мастер-классы у нас были по фотомоделингу, фотопозированию. Я надеюсь, что это все пригодится в любом случае. Это уже оставило след на моей личности. Нам помогли раскрыть, показали, насколько мы творческие. И уже все остальное зависит от нас.

Виктория Масалова, учащаяся Минского государственного колледжа сервиса и технологий: На конкурс я подготовила творческий номер. Он военный. Потому что я сама патриотка и я очень чту эту память.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы хотим популяризировать сегодня рабочие профессии, профессии и те специальности, которые предоставляют сегодня наши колледжи, и показать, что среди ребят, которые обучаются в колледжах, тоже есть талантливые, целеустремленные, способные ребята, которые, уверен, в дальнейшем станут настоящими мастерами. Именно поэтому конкурс носит название «Мастер будущего».

Победу одержала Аглая Якимович, учащаяся Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики. Ее выступление убедило жюри: современный мастер действительно сочетает безупречный стиль с глубокими профессиональными знаниями.