В колледже МВД прошло торжественное собрание, посвященное Дню Святителя Георгия Победоносца

В колледже МВД в Горанях прошло торжественное собрание, посвященное Дню Святителя Георгия Победоносца. Это небесный покровитель тех, кто стоит на охране закона и справедливости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке собрались сотрудники центрального аппарата, ветераны, курсанты, лицеисты и воспитанники военно-патриотических клубов – несколько поколений тех, кто связывает свою жизнь со службой и защитой людей. Главным событием дня стало богослужение в храме на территории колледжа. Участвовали и опытные офицеры, и совсем юные ребята – особый момент единения, который подчеркнул преемственность и общие ценности.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: Храм призван оказывать духовную поддержку сотрудникам Министерства внутренних дел, которые выполняют свою сложную, непростую задачу. И, конечно, очень важно, чтобы эта духовная составляющая набирала силу и у подрастающего поколения, у лицеистов, воспитанников военно-патриотических клубов.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Огромная работа проводится с сотрудниками органов внутренних дел по воспитанию подрастающего поколения. И в этой работе огромную роль играет Белорусская православная церковь. Все наши праздники, мероприятия, с нами всегда присутствуют священнослужители, которые оказывают помощь, обучая нашу молодежь, обучая детей, воспитанников военно-патриотических клубов, лицеистов, курсантов правилам духовного поведения. И на сегодняшний день сотрудник милиции без этого никак не может.

Завершилось собрание поздравлениями от имени руководства МВД. Прозвучали пожелания здоровья, успехов и благополучия. Атмосфера оставалась теплой и собранной. Этот день объединил службу, веру и уважение к тем, кто стоит на страже порядка.