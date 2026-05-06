Белорусские экспозиции представлены на двух международных выставках в Баку

В Баку продолжают работу две крупные международные выставки – InterFood Azerbaijan и Caspian Agro Week. Беларусь в 2026 году представлена там особенно масштабно: 24 производителя показывают продукты, технику и оборудование, которые уже привлекли внимание азербайджанского рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день белорусскую экспозицию посетил президент Азербайджана. Ильхам Алиев ознакомился с продукцией, которую местные торговые сети и агрокомпании рассматривают как перспективную для импорта – от продовольствия до современной сельхозтехники. Caspian Agro Week впервые проходит в обновленном формате – выставки и форума. Это делает площадку более динамичной: здесь идут переговоры, обсуждаются совместные проекты, формируются новые партнерства.