Городской комфорт с сельским уютом – почему иностранцы переезжают в белорусские агрогородки?

Возможно, западные политики и делают вид, что нас не слышат, но между народами контакт не прерывался. Белорусское миролюбие – ментальный маяк для тех, кто в водовороте современных событий, возможно, потерял привычный баланс, но хочет вернуться к нормальной жизни. Конечно, непросто сегодня приходится украинцам. Их страну сильно штормит, и соседи ищут укрытия в Беларуси. Мы им не отказываем. Как и гражданам других стран, которые хотят кинуть якорь у наших берегов. Вопреки всем россказням о Беларуси, распространяемым западной пропагандой, – глас народа. В интернете появилось отдельное направление, когда блогеры дают четкие инструкции и советы, как переехать в нашу страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Благодаря такому сарафанному радио в Беларуси появились целые деревни переселенцев, где мирно соседствуют люди разных национальностей. В один из таких агрогородков, которые притягивают иностранцев как магнит, отправилась Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Ополь – небольшой населенный пункт в Ивановском районе. Его название ничего не скажет жителям всей Беларуси, но феномен у этого места есть. А какой именно, сейчас узнаем!

Иван Клабуков, ученик Опольской средней школы:

Мне вельмі падабаецца ў Беларусі, таму што тут вельмі добрыя аднакласнікі.

У шестиклассника Ивана Клабукова в числе любимых предметов – белорусский язык. Любимый, но не родной. Больше года назад семья, где еще трое детей, переехала из Сумской области Украины. Поисковик вместо российского Иваново, куда сперва собирались, выдал белорусский Ивановский район.

Половина земного шара в записной книжке путешествий латыша Юрия Зуева. Прежде, чем он выбрал для жизни агрогородок Ополь несколько месяцев назад. Латвия, Швеция, Ирландия – места, где задерживался надолго, но привык пробовать новое и разворачивать жизнь на 180, теперь работает в мастерской местного хозяйства и познает дзен деревенской жизни.

Юрий Зуев, житель агрогородка Ополь:

Магазины есть, поликлиника здесь на месте. Меня люди встретили, все помогли мне оформить. Уже работаю. Счастливый. Главное, чтобы техника, которая поломана, не застаивалась. Подготовить быстро, подъехала – мы чиним. Здесь всем рады. Кто хочет, пускай приезжает. Тут работы хватает для всех.

Еще недавно агрогодок Ополь – один из тех многих, которые у каждого белоруса на слуху фразой «уют сельской жизни с комфортом городской» – уходил в минус. Каждый – в свой: школа недобирала первоклассников, местное хозяйство – работников, а председатель сельсовета не находила жильцов в пустующие дома. Минус – в плюс. Нестандартное решение – пригласили блогера, где презентовали не только агрогородок, где жил еще сам гетман Великого княжества Литовского, но и первые 9 домов для покупки.

Галина Ворошилова, председатель Опольского сельисполкома:

Хотелось очень, чтобы все-таки местное население оставалось здесь, на территории Опольского сельсовета. Но увы, имеем то, что имеем. Наши дети уезжают за пределы сельсовета, где-то в большие города. Люди едут из Латвии, с Украины, с Российской Федерации. Поедут ли завтра? Не знаю, но мы для этого создаем все условия.