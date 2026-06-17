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Городской инфострим, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел в Минске

17 июня 2026 19:56
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Память во имя будущего. В Минске прошел масштабный городской инфострим, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В качестве спикеров – представители прокуратуры Минска, ученые и журналисты. Диалоговая площадка объединила более 600 человек. К обсуждению в режиме видеоконференции активно подключились представители трудовых коллективов и молодежь со всей столицы. Говорили о связи героического прошлого с современными национальными приоритетами нашей страны. Именно поэтому преемственность поколений и защита исторической справедливости остаются ключевой задачей для каждого белоруса.

Городской инфострим, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел в Минске-2

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Встречаться нужно в первую очередь для нас, потому что мы должны видеть и чувствовать обратную связь от людей, понимать, что людей волнует, как они относятся к вопросам истории, потому что мы видим, что история – это не просто пыльные учебники. История живет, она живет сегодня. Буквально сегодня происходят исторические события, на которые мы должны в том числе отвечать вот такими встречами.

Премьерой форума стала презентация уникальной информационно-просветительской игры «Моя страна – Беларусь». Проект реализован впервые и развернулся сразу на нескольких площадках – в городской ратуше и районных студиях. Участники ответили на 20 ключевых вопросов о главных достижениях суверенной Беларуси в экономике, медицине, науке и культуре. Отдельный тематический блок посвящен Конституции Беларуси.

Городской инфострим, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел в Минске-4

Евгения Кахаева, начальник Центра информационных и социальных технологий УП «Проектный институт Белгипрозем»:
Очень интересный тест мне как начальнику центра для применения таких практик на нашем предприятии. Легкая форма закрепления нашей государственности, так как в тесте еще применяется вопрос о закреплении государственных символов, когда впервые утвердили государственный герб, флаг, гимн. 

Городской инфострим, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел в Минске-6

Александр Лукьянов, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы предложили главным управлением идеологической работы и по делам молодежи проводить ежегодно конкурс на лучшую работу в области реализации идеологии. И вот эта форма тестирования, она тоже является одной из составляющих, показывает профессионализм того или иного предприятия, организации. 

Победителей проекта определят на каждой из десяти площадок, а заслуженные награды вручат в Минской городской ратуше уже в июле.

# Евгения Кахаева # Великая Отечественная война # Александр Лукьянов # Григорий Азаренок

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