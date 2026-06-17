Городской инфострим, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел в Минске

Память во имя будущего. В Минске прошел масштабный городской инфострим, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В качестве спикеров – представители прокуратуры Минска, ученые и журналисты. Диалоговая площадка объединила более 600 человек. К обсуждению в режиме видеоконференции активно подключились представители трудовых коллективов и молодежь со всей столицы. Говорили о связи героического прошлого с современными национальными приоритетами нашей страны. Именно поэтому преемственность поколений и защита исторической справедливости остаются ключевой задачей для каждого белоруса.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Встречаться нужно в первую очередь для нас, потому что мы должны видеть и чувствовать обратную связь от людей, понимать, что людей волнует, как они относятся к вопросам истории, потому что мы видим, что история – это не просто пыльные учебники. История живет, она живет сегодня. Буквально сегодня происходят исторические события, на которые мы должны в том числе отвечать вот такими встречами. Премьерой форума стала презентация уникальной информационно-просветительской игры «Моя страна – Беларусь». Проект реализован впервые и развернулся сразу на нескольких площадках – в городской ратуше и районных студиях. Участники ответили на 20 ключевых вопросов о главных достижениях суверенной Беларуси в экономике, медицине, науке и культуре. Отдельный тематический блок посвящен Конституции Беларуси.

Евгения Кахаева, начальник Центра информационных и социальных технологий УП «Проектный институт Белгипрозем»:

Очень интересный тест мне как начальнику центра для применения таких практик на нашем предприятии. Легкая форма закрепления нашей государственности, так как в тесте еще применяется вопрос о закреплении государственных символов, когда впервые утвердили государственный герб, флаг, гимн.