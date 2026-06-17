III Международная выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026» открылась в Минске

Ответом на современные вызовы безопасности стал масштабный смотр военных технологий в Минске. Беспилотники, новейшие средства радиоэлектронной борьбы, образцы вооружения и стрелкового оружия. Все это представлено на III Международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои передовые достижения в «БелЭкспо» презентуют более 80 министерств, ведомств и организаций нашей страны. Участвуют также свыше трех десятков зарубежных компаний. О последних разработках расскажет Алина Мычко.

Эксклюзив в павильонах «БелЭкспо». Публике представили разработки, способные изменить правила игры в сфере безопасности. Так, отечественные специалисты впервые презентовали лазерное ружье для борьбы с БПЛА. Секрет мобильности – в рюкзаке, где спрятан источник питания. В результате оружие весит минимум, а работает на максимум.

Алексей Шкадаревич, директор научно-технического центра:

Оно позволяет уничтожать беспилотники, сжигая их, примерно пока на расстоянии 200 метров, и уничтожать камеру обзора до 500 метров, делая беспилотник слепым. Мы находимся на уровне современных лучших образцов, но, естественно, идет соревнование, идет развитие. Стараемся шагать в ногу с нашими конкурентами. Главная цель форума – не просто демонстрация технологий, а построение устойчивого международного диалога. В нестабильном мире держаться нужно вместе. На этой площадке страны создают единый щит безопасности.