III Международная выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026» открылась в Минске
Ответом на современные вызовы безопасности стал масштабный смотр военных технологий в Минске. Беспилотники, новейшие средства радиоэлектронной борьбы, образцы вооружения и стрелкового оружия. Все это представлено на III Международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои передовые достижения в «БелЭкспо» презентуют более 80 министерств, ведомств и организаций нашей страны. Участвуют также свыше трех десятков зарубежных компаний.
О последних разработках расскажет Алина Мычко.
Эксклюзив в павильонах «БелЭкспо». Публике представили разработки, способные изменить правила игры в сфере безопасности. Так, отечественные специалисты впервые презентовали лазерное ружье для борьбы с БПЛА. Секрет мобильности – в рюкзаке, где спрятан источник питания. В результате оружие весит минимум, а работает на максимум.
Алексей Шкадаревич, директор научно-технического центра:
Оно позволяет уничтожать беспилотники, сжигая их, примерно пока на расстоянии 200 метров, и уничтожать камеру обзора до 500 метров, делая беспилотник слепым. Мы находимся на уровне современных лучших образцов, но, естественно, идет соревнование, идет развитие. Стараемся шагать в ногу с нашими конкурентами.
Главная цель форума – не просто демонстрация технологий, а построение устойчивого международного диалога. В нестабильном мире держаться нужно вместе. На этой площадке страны создают единый щит безопасности.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Беларусь представляет мирные наработки, именно мирные наработки, чтобы нейтрализовать эти угрозы, обезопасить жизнь наших граждан, сделать все возможное, чтобы та или иная страна жила в мире, под мирным небом. Беларусь это понимает как никто другой.
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