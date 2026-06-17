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III Международная выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026» открылась в Минске

17 июня 2026 18:14
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Ответом на современные вызовы безопасности стал масштабный смотр военных технологий в Минске. Беспилотники, новейшие средства радиоэлектронной борьбы, образцы вооружения и стрелкового оружия. Все это представлено на III Международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Свои передовые достижения в «БелЭкспо» презентуют более 80 министерств, ведомств и организаций нашей страны. Участвуют также свыше трех десятков зарубежных компаний.

О последних разработках расскажет Алина Мычко.

III Международная выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026» открылась в Минске-2

Эксклюзив в павильонах «БелЭкспо». Публике представили разработки, способные изменить правила игры в сфере безопасности. Так, отечественные специалисты впервые презентовали лазерное ружье для борьбы с БПЛА. Секрет мобильности – в рюкзаке, где спрятан источник питания. В результате оружие весит минимум, а работает на максимум.

III Международная выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026» открылась в Минске-4

Алексей Шкадаревич, директор научно-технического центра:
Оно позволяет уничтожать беспилотники, сжигая их, примерно пока на расстоянии 200 метров, и уничтожать камеру обзора до 500 метров, делая беспилотник слепым. Мы находимся на уровне современных лучших образцов, но, естественно, идет соревнование, идет развитие. Стараемся шагать в ногу с нашими конкурентами.

Главная цель форума – не просто демонстрация технологий, а построение устойчивого международного диалога. В нестабильном мире держаться нужно вместе. На этой площадке страны создают единый щит безопасности.

III Международная выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026» открылась в Минске-6

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Беларусь представляет мирные наработки, именно мирные наработки, чтобы нейтрализовать эти угрозы, обезопасить жизнь наших граждан, сделать все возможное, чтобы та или иная страна жила в мире, под мирным небом. Беларусь это понимает как никто другой. 

Далее смотрите в видео.

# Александр Вольфович # Выставка # Белорусская наука

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