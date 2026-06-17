В Бобруйске презентовали новый тираж фестивальной валюты «Славянского базара»

Юбилейный «Славянский базар» готовится встретить гостей, наполняя это событие моментами, которые точно не забудутся. Ежегодно фестивальный Витебск не только собирает звезд, но и выпускает свою валюту. Уникальные банкноты сегодня показали в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксклюзивный заказ выполнили мастера старейшей типографии имени Непогодина. Вертикальные купюры с символикой фестиваля уже называют коллекционным хитом: их ждут не только гости фестиваля, но и бонисты со всего мира. Всего в обращение поступит 54 тысячи экземпляров, а стать обладателем фестивальных денег можно будет с середины июля.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

«Васильки» – это реальные деньги, настоящая валюта. Один «василек» равен одному рублю, один «лепесток» равен одной копейке. Они переживали уже несколько переизданий, сегодня мы говорим о неполном переиздании: наши прошлые «васильки» останутся в обороте, мы их допечатали с теми новыми площадками, которые у нас добавились, архитектура этих площадок является основой дизайна нового тиража «васильков».

Фестивальную валюту «Славянского базара» впервые выпустили в 1994 году. Дизайн купюр меняется ежегодно. На бумаге есть водяные знаки, защитные сетки и микротекст, что предотвращает распространение фальшивых банкнот.