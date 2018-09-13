Город с высоты птичьего полёта, урны-джентльмены и карнавал: как готовится зажигать Гродно к юбилею?

Новости Беларуси. Город королей и центр безвизового туризма. Этот год юбилейный для Гродно – одному из старейших городов Беларуси исполнится 890 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднования намечены на выходные, а сейчас активная подготовка. Украшается не только центр, но и микрорайоны. Во всё вложена фантазия и любовь к родному городу.

Галина Буро, СТВ:

Взглянуть на Гродно по-новому – с высоты птичьего полёта. В преддверии Дня города панорама с воздуха стала доступна каждому. Ведь как утверждают наши пилоты, именно там, сверху просыпаются особые чувства к своей родине. 890 лет. Мы долго готовились к празднованию этой красивой даты – Андрей Ярошевич

И вот Ми-2 с пассажирами набирает высоту в 400 метров. Под винтом вертолёта – вид на архитектурные жемчужины города, уютный центр и величавый Неман.

Айгуль Рахимова, турист (Туркменистан):

Нам было внутри весело, иногда страшно, когда поворачивался.

Пока небо над городом рассекают лопасти, на земле – кипит работа. Успеть за два дня доделать, докрасить, установить – миссия выполнима. В городе королевских кровей даже урны–джентльмены.

Одеты во фраки, в одной руке трость, в другой – приподнятая шляпа. И слово «спасибо» на пяти языках – русском, белорусском, польском, английском и китайском. Шесть урн-джентльменов украсят популярные туристические места.

Вячеслав Андреевский, директор Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов:

Наши работники всё сделали в свободное от работы время.

К празднику смотровую площадку на берегу Немана дополнил обзорный бинокль – вид старинного города на 360 градусов в деталях. А у брендового здания драматического театра – юбилейная фотозона.