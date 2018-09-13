Прямой эфир

Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 28-летие

13 сентября 2018 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 30 октябрят со всех уголков Беларуси 13 сентября впервые примерили пионерские галстуки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Символичный аксессуар школьникам повязали ветераны пионерского движения.

Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 28-летие-1

А начался праздник с возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза Марата Казея. Торжественную церемонию посвятили дню основания Белорусской республиканской пионерской организации. Она появилась 28 лет назад. И сегодня объединяет 650 тысяч октябрят и пионеров.

Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 28-летие-4

Ирина Футрук:
Быть пионером – значит служить своей Родине. Нужно помогать людям, которые нуждаются в твоей помощи, или детям, которых могут обижать.

Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 28-летие-7

Дмитрий Ерегин:
Я бы хотел следить за деревьями, чтобы лес не подожгли, улучшить оборону и чтобы наша страна всегда была вольной и независимой.

Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 28-летие-10

Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:
Белорусская республиканская пионерская организация – она продолжает идеи добра, мира, волонтерства, и самое главное – это дружбы.

Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 28-летие-13

Вместе с организацией ребята участвуют в целом ряде проектов. Встречаются со знаменитыми людьми, участвуют в поддержке объектов малой родины.

# Пионеры в Беларуси # общество # Александра Гончарова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В рамках XIII Белорусского международного медиафорума прошёл круглый стол на тему: «Союзное государство в эпоху новых медиа: стратегия позиционирования»
13 сентября 2018 11:45

В рамках XIII Белорусского международного медиафорума прошёл круглый стол на тему: «Союзное государство в эпоху новых медиа: стратегия позиционирования»

«Будут учиться новому опыту». Практические занятия прошли в летней школе журналистики в рамках XIII Медиафорума
13 сентября 2018 10:56

«Будут учиться новому опыту». Практические занятия прошли в летней школе журналистики в рамках XIII Медиафорума

«Площадь Победы, ритуалка – дело рук моих девчонок и меня». 40 лет она высаживает клумбы и стала «Минчанкой года»
13 сентября 2018 08:36

«Площадь Победы, ритуалка – дело рук моих девчонок и меня». 40 лет она высаживает клумбы и стала «Минчанкой года»