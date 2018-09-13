Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 28-летие

Новости Беларуси. Более 30 октябрят со всех уголков Беларуси 13 сентября впервые примерили пионерские галстуки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Символичный аксессуар школьникам повязали ветераны пионерского движения.

А начался праздник с возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза Марата Казея. Торжественную церемонию посвятили дню основания Белорусской республиканской пионерской организации. Она появилась 28 лет назад. И сегодня объединяет 650 тысяч октябрят и пионеров.

Ирина Футрук:

Быть пионером – значит служить своей Родине. Нужно помогать людям, которые нуждаются в твоей помощи, или детям, которых могут обижать.

Дмитрий Ерегин:

Я бы хотел следить за деревьями, чтобы лес не подожгли, улучшить оборону и чтобы наша страна всегда была вольной и независимой.

Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:

Белорусская республиканская пионерская организация – она продолжает идеи добра, мира, волонтерства, и самое главное – это дружбы.