В рамках XIII Белорусского международного медиафорума прошёл круглый стол на тему: «Союзное государство в эпоху новых медиа: стратегия позиционирования»

Новости Беларуси. 12 сентября в рамках XIII Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства» состоялся круглый стол на тему: «Союзное государство в эпоху новых медиа: стратегия позиционирования».

Как сообщается на сайте Мининформа, участники встречи сказали, что в последнее время союзные средства массовой информации сделали серьезный скачок в развитии: улучшили качество материалов, а также значительно увеличили аудиторию. Вместе с тем, эксперты призвали журналистов активнее осваивать интернет-пространство.

«В последнее время мы активно поддерживаем желание союзных СМИ к работе в новом формате. Цифровая экономика и цифровое медиапространство неотделимы друг от друга. Союзные СМИ активно работают в мессенджерах. Они активно работают с интернет-ресурсами», – сказала начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Маргарита Левченко.

Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин отметил: «СМИ Союзного государства должны доносить информацию о развитии белорусско-российских отношений в разных сферах широкому кругу людей. На мой взгляд, они с этой задачей справляются».

По его словам, за всё время существования Союзного государства двум странам удалось решить немалое количество вопросов, в том числе создание единого безвизового пространства, оздоровления, получения иных социальных услуг для граждан Беларуси и России. Белорусы и россияне интересуются этими темами, а нужная информация в полном объеме доступна в союзной прессе.

«В начале 2000-х эксперты открыто говорили, что СМИ Союзного государства находятся в кризисном положении. Последнее же время, с приходом новых руководителей, издания сделали довольно серьёзный и качественный прорыв. Конечно, хотелось бы, чтобы эти качественные продукты привлекали всё большее количество читателей, цитировались в иных СМИ», – сказал эксперт.

Вадим Гигин подчеркнул, что тема форума актуальна не только для Беларуси, но и для всего мира.

«Тема форума для Беларуси безусловно актуальна, так как мы сегодня говорим о создании IT-страны. Значима она и для всего мира, так как цифровизация происходит везде. Нам важно от этой тенденции не отстать, а желательно её возглавить. В тоже время мы должны понимать, что цифровизация – это инструмент, который не может заменить собой идею. Мы пытаемся на этом форуме ответить на вопрос: как интересы личности и всего общества сочетаются с этими новыми возможностями? И как из этой возможности сделать ресурс для развития цивилизации и каждого человека в отдельности», – заключил Вадим Гигин.