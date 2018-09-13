Волонтёры БРСМ помогают в строительстве храма иконы Божией матери «Всецарицы»

Новости Беларуси. В Минске волонтеры помогают возводить храм иконы Божией матери «Всецарицы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске волонтеры помогают возводить храм иконы Божией матери «Всецарицы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В строительных работах участвуют более 50 активистов. Молодые люди занимаются благоустройством территории будущей церкви, а также собирают одежду для детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Елена Ладных, волонтер:
В жизни бывают моменты, когда ты можешь оказаться в ситуации, когда рядом с тобой онкобольные. Сам пропускаешь это все через себя – видеть внимание для них очень важно, в их ситуации на данный момент.
Роман Бондарук, исполняющий обязанности второго секретаря Минского городского комитета БРСМ:
Для себя это тоже моральное удовлетворение. Ребята, волонтеры, они тоже идут не с точки зрения того, чтобы просто прийти и отбыть время, а чтобы помочь храму.
Такие трудовые будни для волонтёров проходят в рамках акции «Восстановление святынь Беларуси». Подобными добрыми делами молодёжь занимается уже не первый год. За это время благоустроено около тысячи объектов по всей стране.