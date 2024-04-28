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Бартош: задачу по приросту экспорта на 5-6% к уровню 2023-го выполним

28 апреля 2024 17:45
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В полях завершается посевная. Это важный этап сельхозработ, от которого во многом зависит будущий урожай. По последним данным Минсельхозпрода, сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культуры почти завершен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. План выполнили практически на 90 %. Продолжается и сев кукурузы, но аграрии только в начале этого этапа. В своем темпе идет и посадка картофеля. А вот с севом сахарной свеклы практически закончили. План по этим работам выполнен на 82,5 %.

Бартош: задачу по приросту экспорта на 5-6% к уровню 2023-го выполним-1

В целом аграрии выдерживают темп. Хотя и ожидалось, что в 2024 году посевную завершат немного раньше. Давала надежды теплая погода, которая установилась в самом начале весны. Дожди, которые в последнее время зачастили, смыли эти мысли, но, с другой стороны, осадки увлажнят почву, что тоже неплохо.

Ольга Коршун, СТВ:
Какие виды на урожай, побьем прошлогодние показатели?

Бартош: задачу по приросту экспорта на 5-6% к уровню 2023-го выполним-4

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
На сегодня мы имеем значительно лучше состояние посевов озимых культур. Что касается озимых зерновых, будет меньше гибели, она уже значительно меньше, рапс значительно лучше. И по тем же самым северным регионам – Витебская, Могилевская область – лучше. Поэтому, я думаю, мы должны в определенный момент все-таки перешагнуть тот рубеж, на который поставлена задача.

Ольга Коршун:
Стоит серьезный экспортный показатель – 9 миллиардов долларов. Что сейчас уже для этого предпринимается? Возможно, открываются какие-то новые рынки.

Бартош: задачу по приросту экспорта на 5-6% к уровню 2023-го выполним-7

Сергей Бартош:
Наша продукция вся продается. И сегодня есть определенные снижения цен на внешних рынках, но в то же время мы увеличили объемы поставок. Мы сегодня больше 5 % к прошлому году, а это было сказано 5-6 % прироста ежегодно по экспорту, выполним. Наша продукция вся большим спросом пользуется на российском рынке. И все регионы, в том числе далекие, хотят. И здесь мы пытаемся войти в более дальние регионы, потому что чем дальше в глубинку, тем выше цена на продукцию.

Ольга Коршун:
А какие регионы?

Сергей Бартош:
Это Зауралье, Новосибирск и так далее. Амурская область тоже хочет, приглашает в гости – приезжайте. На Дальний Восток наша продукция тоже едет. Молочная и цельномолочная. Поэтому Ленинградская область, Санкт-Петербург, Москва – это не точка, где мы остановились.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Сергей Бартош # Ольга Коршун

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