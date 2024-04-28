Бартош: задачу по приросту экспорта на 5-6% к уровню 2023-го выполним

В полях завершается посевная. Это важный этап сельхозработ, от которого во многом зависит будущий урожай. По последним данным Минсельхозпрода, сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культуры почти завершен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. План выполнили практически на 90 %. Продолжается и сев кукурузы, но аграрии только в начале этого этапа. В своем темпе идет и посадка картофеля. А вот с севом сахарной свеклы практически закончили. План по этим работам выполнен на 82,5 %.

В целом аграрии выдерживают темп. Хотя и ожидалось, что в 2024 году посевную завершат немного раньше. Давала надежды теплая погода, которая установилась в самом начале весны. Дожди, которые в последнее время зачастили, смыли эти мысли, но, с другой стороны, осадки увлажнят почву, что тоже неплохо. Ольга Коршун, СТВ:

Какие виды на урожай, побьем прошлогодние показатели?

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

На сегодня мы имеем значительно лучше состояние посевов озимых культур. Что касается озимых зерновых, будет меньше гибели, она уже значительно меньше, рапс значительно лучше. И по тем же самым северным регионам – Витебская, Могилевская область – лучше. Поэтому, я думаю, мы должны в определенный момент все-таки перешагнуть тот рубеж, на который поставлена задача. Ольга Коршун:

Стоит серьезный экспортный показатель – 9 миллиардов долларов. Что сейчас уже для этого предпринимается? Возможно, открываются какие-то новые рынки.