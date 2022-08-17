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«Город готовится к «Дожинкам». Необычная экспозиция появилась в Столбцах

17 августа 2022 15:28
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Новости Беларуси. Возле здания Столбцовского районного центра гигиены и эпидемиологии появилась оригинальная экспозиция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Город готовится к «Дожинкам». Необычная экспозиция появилась в Столбцах-1

Это кованая конструкция в образе чаши со змеей. Арт-объект символизирует сферу здравоохранения. Дизайн экспозиции дополняет полукашпо с цветами. Установку скульптуры приурочили к областному празднику «Дожинки», который пройдет в Столбцах в сентябре.

«Город готовится к «Дожинкам». Необычная экспозиция появилась в Столбцах-4

Алексей Бондарев, главный врач Столбцовского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Город готовится к «Дожинкам», и произошло такое наслоение факторов. В прошлом году санитарно-эпидемиологическая служба праздновала 95-летие, и нашему центру в этот год исполнилось 77 лет. Родилась идея поставить символ здравоохранения – чашу со змеей. Очень рад, что немножечко украсили город, внесли свою лепту.

«Город готовится к «Дожинкам». Необычная экспозиция появилась в Столбцах-7

Ирина Сахар, заведующая хозяйством Столбцовского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Рассматривали, как это будет смотреться на фоне нашего здания. Конечно, волновались, как воспримут это все жители нашего города, наши сотрудники, но одобрили все. Кто проходил, все говорили, что нравится.

«Город готовится к «Дожинкам». Необычная экспозиция появилась в Столбцах-10

Также в Столбцах установили необычную скульптуру в виде ладьи. Парус отображает образ пера – это отсылка к знаменитому белорусскому классику Якубу Коласу. Арт-объект появился на въезде в город. Теперь такая витина украшает круговое движение на пересечении улиц Магистральной и Центральной.

# Дожинки # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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