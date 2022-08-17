«Город готовится к «Дожинкам». Необычная экспозиция появилась в Столбцах

Новости Беларуси. Возле здания Столбцовского районного центра гигиены и эпидемиологии появилась оригинальная экспозиция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это кованая конструкция в образе чаши со змеей. Арт-объект символизирует сферу здравоохранения. Дизайн экспозиции дополняет полукашпо с цветами. Установку скульптуры приурочили к областному празднику «Дожинки», который пройдет в Столбцах в сентябре.

Алексей Бондарев, главный врач Столбцовского районного центра гигиены и эпидемиологии:

Город готовится к «Дожинкам», и произошло такое наслоение факторов. В прошлом году санитарно-эпидемиологическая служба праздновала 95-летие, и нашему центру в этот год исполнилось 77 лет. Родилась идея поставить символ здравоохранения – чашу со змеей. Очень рад, что немножечко украсили город, внесли свою лепту.

Ирина Сахар, заведующая хозяйством Столбцовского районного центра гигиены и эпидемиологии:

Рассматривали, как это будет смотреться на фоне нашего здания. Конечно, волновались, как воспримут это все жители нашего города, наши сотрудники, но одобрили все. Кто проходил, все говорили, что нравится.