Залежи торфа в Пуховичском районе – крупнейшие в стране. Как добывают горючее по 100-летней технологии?

Новости Беларуси. Космические пейзажи и пыльная работа. В разгар сезона торфодобычи программа «Центральный регион» на СТВ отправилась на место крупнейших залежей торфа в стране. Покажем богатство белорусских недр и расскажем, как добывают «коричневое золото» и почему опытные торфяники никогда не скажут: «Да ну его в болото».

Ради этого вида мы изрядно запылились, но оно того стоило. Вздымая оранжевые облака пыли, на горизонте показываются караваны техники. За атмосферным пейзажем стоит тяжелый труд торфодобытчиков. Погрузиться во все нюансы многоэтапного процесса мы приехали в Пуховичский район. Местные залежи торфа считаются крупнейшей сырьевой базой в стране.

Магические и таинственные водно-болотные угодья. Избыточная влага и дефицит кислорода в такой среде не позволяют отмершим растениям разложиться полностью. Их остатки накапливаются веками, образуя торф. Подождать еще тысячу лет – и торф превратится в бурый уголь.

Издавна белорусы использовали это богатство наших недр для отопления, удобрения и даже лечения. История промышленной добычи торфа начинается с 1918 года. В 1950-1960-х годах БССР была одним из мировых лидеров по добыче этого полезного ископаемого. Торф оставался основным видом топлива. Так, среди болот и сотен гектаров торфяных залежей появилось и это предприятие. Золотой век торфа пришелся на середину 1970-х, когда в нашей стране добывали больше 16 миллионов тонн сырья.

Алексей Молочко, директор торфобрикетного завода:

Мы добываем сейчас 190 тысяч тонн торфа и считаем это очень большим объемом, но в те времена – 1960-е, 1970-е, 1980-е года, когда больше 60 % электроэнергии и тепла в нашей республике получали из торфа, до масштабной газификации, предприятие «Сергеевичское» (самостоятельное предприятие) добывало до 900 тысяч тонн торфа в год. И работали порядка 700 работников на предприятии. Со временем энергетические тренды менялись – электростанции переключились на природный газ. Второе дыхание отрасль получила уже в 2000-х. Цены на газ заставили вспомнить о местных видах топлива.

Яна Шипко, корреспондент:

Насколько рентабельно добывать торф, перерабатывать его? Потому что достаточно много спорных утверждений. Алексей Молочко:

Надо помнить, что торф – это наше природное богатство, которое мы не покупаем извне. У нас идет постоянный и законченный цикл. Мы самостоятельно разрабатываем поля, наше объединение добывает торф фрезерным способом, транспортируем его к заводу и производим из него продукцию, будь то сушенка торфяная, будь то брикет торфяной топливный. В нынешнее время та конъюнктура цен, которая сложилась, позволяет всем предприятиям нашего объединения работать рентабельно. Это можно видеть по тому, как наши предприятия развиваются. Они обновляются, модернизируются, мы покупаем новую технику. Поэтому это самый первый показатель того, что это рентабельно. Каждый год природная кладовая прирастает торфом всего на миллиметр, но работы здесь в перспективе хватит на 70 лет вперед. Запасы всех отведенных заводу месторождений оцениваются в 12 миллионов тонн.

Поначалу торф добывали попросту экскаваторами. Им на смену пришла новая техника со специальными агрегатами. Но суть промысла осталась неизменной. Первая задача – оценить ресурсы. Алексей Молочко:

Начинаем эти разработки до разведки, примерно за пять лет до того, как там начнем строить. Нужно подготовить все документы, пройти согласования, получить добро и начинать выполнять какие-то работы. На каждый объект, поле разрабатывается проект, это есть в системе «Научно-исследовательского института Белгипротопгаз», который занимается этими вопросами. Там хорошие специалисты, которые всем торфяникам нашей республики делают проекты под разработку торфяных месторождений. Не отступая от проекта ни на сотую доли, эти поля строятся. Там и профиль, и длина карт, количество каналов – все, конечно же, исходя из формы этого месторождения. Поскольку не все они прямолинейные, квадратные, прямоугольные. Поэтому приходится иногда иметь нестандартную форму карты, но технология, которая была 100 лет назад (торфяной промышленности Беларуси исполнится 105 лет в следующем году), практически осталась неизменной. Поменялись люди, поменялась техника, она стала более производительной, но технология добычи и те книги, по которым люди работали 100 лет назад, и сейчас актуальны.