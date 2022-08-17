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Митбол с рикоттой и ягодный пирог. Как будут кормить детей в Минске в новом учебном году?

17 августа 2022 15:03
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Новости Беларуси. Уже 1 сентября Комбинат школьного питания Минска презентует обновленное меню. Его специалисты составляли целое лето, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Митбол с рикоттой и ягодный пирог. Как будут кормить детей в Минске в новом учебном году?-1

Сотрудники учитывали как полезные, так вкусовые качества, наличие в меню жиров, белков и углеводов, а также возрастные особенности ребят и сезонность продукции. Предпочтение блюдам на пару и, конечно же, без острых приправ. Сегодня комбинат школьного питания предлагает различные вариации блюд и даже диетпитание. Обеденный комплекс обходится в среднем от 2 до 3 рублей в зависимости от порции.

Митбол с рикоттой и ягодный пирог. Как будут кормить детей в Минске в новом учебном году?-4

Татьяна Лабушева, начальник технологического отдела комбината школьного питания:
В первую четверть примерно в двухнедельные районы нами включены традиционные школьные блюда – это гарниры, супы, напитки. В питание детей в этом году предложен митбол сытный. И для вкуса и нежности в него добавлен сыр рикотта. Пирог ягодный – это классический песочной пирог, но в качестве начинки мы будем использовать ягодный припас. Припас – это наш белорусский продукт, который состоит из перетертых ягод с добавлением сахара.

Митбол с рикоттой и ягодный пирог. Как будут кормить детей в Минске в новом учебном году?-7

Ольга Славашевич, заведующая производством столовой гимназии № 41:
Наша школа оснащена современным оборудованием. Все исправно и готово к началу учебного года. Кончено, очень хочется отметить пароконвектомат, который заменяет и жарочный шкаф, и духовой, и даже плиту.

Митбол с рикоттой и ягодный пирог. Как будут кормить детей в Минске в новом учебном году?-10

Дополнительно в учебных заведениях используется нанопроект «Умный буфет», дети могут купить вкусное, используя личный QR-код, который формируют родители в своем электронном кабинете. Ежедневно на пищеблоках учреждений общего среднего образования производят почти 300 тысяч рационов, а еще более 9 тонн кулинарной продукции.

# Школы в Беларуси # общество # Татьяна Лабушева # Ольга Славашевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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