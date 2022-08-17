Митбол с рикоттой и ягодный пирог. Как будут кормить детей в Минске в новом учебном году?

Новости Беларуси. Уже 1 сентября Комбинат школьного питания Минска презентует обновленное меню. Его специалисты составляли целое лето, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники учитывали как полезные, так вкусовые качества, наличие в меню жиров, белков и углеводов, а также возрастные особенности ребят и сезонность продукции. Предпочтение блюдам на пару и, конечно же, без острых приправ. Сегодня комбинат школьного питания предлагает различные вариации блюд и даже диетпитание. Обеденный комплекс обходится в среднем от 2 до 3 рублей в зависимости от порции.

Татьяна Лабушева, начальник технологического отдела комбината школьного питания:

В первую четверть примерно в двухнедельные районы нами включены традиционные школьные блюда – это гарниры, супы, напитки. В питание детей в этом году предложен митбол сытный. И для вкуса и нежности в него добавлен сыр рикотта. Пирог ягодный – это классический песочной пирог, но в качестве начинки мы будем использовать ягодный припас. Припас – это наш белорусский продукт, который состоит из перетертых ягод с добавлением сахара.

Ольга Славашевич, заведующая производством столовой гимназии № 41:

Наша школа оснащена современным оборудованием. Все исправно и готово к началу учебного года. Кончено, очень хочется отметить пароконвектомат, который заменяет и жарочный шкаф, и духовой, и даже плиту.