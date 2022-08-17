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В Минске с начала года построено 43 жилых дома

17 августа 2022 15:08
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Новости Беларуси. В Минске с начала 2022 года введено в эксплуатацию 43 многоквартирных жилых дома. Общая площадь жилья – почти 446 тысяч квадратных метров, это половина от годового задания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске с начала года построено 43 жилых дома-1

Наибольшее количество жилья построено в Октябрьском, Ленинском и Московском районах. Среди введенных в июле многоэтажек есть арендный дом на 130 квартир. Он расположен в границах улиц Шаранговича, Горецкого и Рафиева. Также в конце июля был сдан последний проблемный дом в составе жилого комплекса «Аркадия».

# Строительство # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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