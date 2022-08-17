В Минске с начала года построено 43 жилых дома

Новости Беларуси. В Минске с начала 2022 года введено в эксплуатацию 43 многоквартирных жилых дома. Общая площадь жилья – почти 446 тысяч квадратных метров, это половина от годового задания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наибольшее количество жилья построено в Октябрьском, Ленинском и Московском районах. Среди введенных в июле многоэтажек есть арендный дом на 130 квартир. Он расположен в границах улиц Шаранговича, Горецкого и Рафиева. Также в конце июля был сдан последний проблемный дом в составе жилого комплекса «Аркадия».