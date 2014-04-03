Город Червень может получить новое архитектурное решение и «Зал почета» – музей, посвященный знаменитым людям региона

Новости Беларуси. Город Червень в ближайшее время может получить новое архитектурное решение, а также так называемый «Зал почета» – музей, посвященный знаменитым людям региона.

Такое предложение прозвучало от известных деятелей страны, уроженцев района во время приема граждан губернатором области Семеном Шапиро.

Творческая инициатива руководителем Минской области была полностью поддержана. Всего же со своими вопросами к председателю Миноблисполкома обратились 9 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.