Погода Беларуси. 4 апреля возможен мокрый снег, с 5 числа потепление

Новости Беларуси. На юге Беларуси зацвели сады. Несмотря на снег и мороз, первые цветы появились на плодовых деревьях в Пинске. Однако, по мнению горожан, из-за заморозков большого урожая ожидать не стоит. По республике еще 4 апреля сохранится холодная погода, ожидается мокрый снег, а к выходным синоптики обещают возвращение весны.

Уже в субботу заметно потеплеет, воздух прогреется до 15 градусов. В воскресенье солнечная погода сохранится. Так что есть возможность приятно провести время на природе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.