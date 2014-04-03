Телефонный этикет. Каких правил придерживаться во время разговора по телефону?

Мало кто слышал о телефонном этикете. Но, оказывается, он существует. Во время разговора с коллегами, родными или друзьями стоит придерживать некоторые правил. Каких именно? Давайте разбираться.

Представьте, что может случиться, если у вас вдруг появится желание поговорить по мобильному телефону, например, во время совещания.

Алексей Чеботаренко, исполнительный директор школы этикета:

Деловой этикет телефонных переговоров, невыполнение его норм и правил приводит к депремированию, к лишению компании прибыли, к ухудшению имиджа компании. В лучшем случае просто к неэффективному общению.

Воспитанный человек должен знать, когда телефонный звонок лучше отложить на потом.

Алексей Чеботаренко, исполнительный директор школы этикета:

Рекомендуется звонить родным и близким, друзьям и знакомым с 9 утра до 21 часа. Потому что чисто психологически звонки до указанного времени и после воспринимаются как тревожные звонки. Также не рекомендуется звонить в общеизвестное время приема пищи. Это с 13 до 14 часов и с 17 до 19, потому что очень большой шанс отвлечь либо от еды, либо от процесса ее приготовления.

Считается, что деловая беседа не должна превышать 9 минут, а общение с очень близким человеком можно продлить 15 минут, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Алексей Чеботаренко, исполнительный директор школы этикета:

Исключения составляют лишь те ситуации, когда вы выступаете как звонящий в роли утешающего. Либо вам нужно по каким-то причинам дать скрупулезные, точные инструкции. Тогда это время пропорционально увеличивается. Конечно, исключения составляют лучшие друзья и подруги, которые знают за собой грешок, как желание поболтать полчаса-час-два, идут на это сознательно. Тогда это тоже допустимо.

Любителям длинных разговоров советуют чутко прислушаться к тону собеседника и при малейших признаках раздражительности или отвлеченности мягко заканчивать беседу под благовидным предлогом.

Алексей Чеботаренко, исполнительный директор школы этикета:

Отличным способом закончить беседу будет выражение «у меня тут есть небольшое дело. Когда я могу тебе перезвонить, чтобы поболтать вдоволь?»

Приветствия или прощания должны быть обязательно. Правда, официальными «здравствуйте» и «до свидания» можно себя не ограничивать.

Алексей Чеботаренко, исполнительный директор школы этикета:

Крайне нежелательно опускаться до английских, американских, французских, немецких калек, как «Auf Wiedersehen», если это лишь только не люди, которые увлеченно изучают язык и с благодарностью принимают такие пожелания.

Не стоит даже пытаться поднимать трубку, когда у вас набит рот. Если звонок очень важный, вы ожидаете важного звонка от родных, близких людей, достаточно будет, подняв трубку, сказать: «Здравствуйте, секундочку». Прожевать пищу, которая у вас осталась во рту, запить ее. Это займет вряд ли более 5-7 секунд, максимум 10. Это вполне допустимая пауза.

Помните о том, что окружающим необязательно становиться слушателями вашей беседы. Сегодня мало кто помнить это правило, но громкий разговор в общественном месте – верх неприличия.

И помните: если после 5-6 гудков абонент не отвечает, то следует положить трубку.

Алексей Чеботаренко, исполнительный директор школы этикета:

За это время, в принципе, раз большинство людей проживает в квартирах, вполне достаточно 5 гудков, чтобы дойти из любой стороны квартиры, любого уголка, дойти до телефона, поднять трубку и сказать дежурное «алло» либо «здравствуйте». Если человек этого не сделал за пять гудков, то, скорее всего, он занят. Либо его нет дома, либо он занят, либо он по каким-то причинам специально не желает поднимать трубку.

Напоследок еще несколько правил. Кто первый начал разговор, тот и должен его заканчивать.

Если по какой-либо причине вам не ответили, перезвоните позже. А воспитанный человек сделает это сам.

Если телефонный разговор неожиданно прервался, перезванивает тот, кто звонил, а не тот, кому звонили.

Культурных вам собеседников и приятных телефонных разговоров.