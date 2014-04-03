Павел Дуров передумал уходить из «ВКонтакте»

Новости России. Два дня назад Павел Дуров, генеральный директор и основатель социальной сети «ВКонтакте», заявил о том, что покидает пост.

Как выяснилось сегодня, 3 апреля, заявление Дурова было всего-навсего первоапрельской шуткой.

В ночь на четверг Дуров разослал письмо членам совета директоров, в котором сообщил о том, что решил остаться «ВКонтакте».

Свое решение Дуров аргументировал тем, что его отставка может вызвать ненужные риски для компании.

Павел Дуров (Forbes):

Поскольку до моего сведения дошло, что моя отставка сейчас может создать ненужные риски для нашей компании, я намерен остаться и работать в качестве генерального директора.

Позже, уже на своей странице в социальной сети, Дуров признался в том, что и не собирался покидать компанию.

Павел Дуров (в социальной сети):

Поздравляю с прошедшим праздником (Днем смеха) всех, кто решил, что я действительно добровольно уйду в отставку.



1 апреля, в международный День смеха, все – от мала до велика – шутят и разыгрывают друг друга.

Кстати, 1 апреля мировое сообщество отмечает и еще один праздник: День птиц.

Человек, который знает о птицах все, и даже больше, орнитолог Семен Левый в гостях у программы «Утро. Студия хорошего настроения на СТВ» рассказал о том, как найти общий язык с этими прелестными созданиями. Подробности вы узнаете из видео.