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И отличник, и активист. Курсант Военной академии об обучении и общественной жизни

09 апреля 2022 10:24
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Стюша Тайм, блогер:  
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся Кириллом Карпенко, курсантом третьего курса общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь. Здравствуй, Кирилл.  

И отличник, и активист. Курсант Военной академии об обучении и общественной жизни-1

Кирилл Карпенко, курсант Военной академии Республики Беларусь:  
Здравствуйте, Анастасия.  

Стюша Тайм:  
Я знаю, что ты обучаешься по специальности «идеологическая работа в вооруженных силах». Почему именно эта специальность?  

Кирилл Карпенко:  
Главная задача идеолога в вооруженных силах: быть и отцом, и братом, и самым лучшим другом солдата и в абсолютно любой обстановке зажечь в нем искру. Очень хочется реализовать себя в этой сфере и принести пользу своему обществу и государству.  

Стюша Тайм:  
В чем особенность обучения на общевойсковом факультете?  

Кирилл Карпенко:  
Это интенсивные занятия на полигонах. Мы стреляем из всего стрелкового оружия, которое находится на вооружении в Вооруженных Силах Республики Беларусь, также мы осваиваем боевую машину пехоты, самостоятельно ездим на ней.  

И отличник, и активист. Курсант Военной академии об обучении и общественной жизни-4

Стюша Тайм:  
Я знаю, что ты активный участник художественной самодеятельности Военной академии. Расскажи про это.  

Кирилл Карпенко:  
Я являюсь постоянным ведущим на всех мероприятиях Военной академии, я финалист республиканского конкурса «Студент года-2022», в прошлом году проходил конкурс ораторского мастерства, где я победил.  

И отличник, и активист. Курсант Военной академии об обучении и общественной жизни-7

Стюша Тайм:  
Удается совмещать с учебой?  

Кирилл Карпенко:  
Да, более чем. Я являюсь отличником, участвую во всех мероприятиях. В принципе, удается.  

Стюша Тайм:  
Ты занимаешься еще и вокалом. Какая твоя любимая композиция?  

Кирилл Карпенко:  
Моя любимая композиция, которая всегда у меня в сердце, – это «Флаг моего государства».  

И отличник, и активист. Курсант Военной академии об обучении и общественной жизни-10

Стюша Тайм:  
Ты являешься активистом БРСМ. Какие совместные проекты вы ведете?  

Кирилл Карпенко:  
Самое свежее мероприятие – это акция «Здоровая нация».  

Стюша Тайм:  
Расскажи подробнее.  

Кирилл Карпенко:  
Был дан старт здоровой неделе, на которой мы пропагандируем здоровый образ жизни. Допустим, вчера был круглый стол на тему вреда наркотиков, а позавчера меня звали как почетного гостя, как финалиста конкурса «Студент года» для проведения республиканской физической зарядки, в которой я тоже участвовал.  

И отличник, и активист. Курсант Военной академии об обучении и общественной жизни-13

Стюша Тайм:  
Что бы ты хотел пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?  

Кирилл Карпенко:  
Дорогие друзья, стремитесь к невозможному – и вы обязательно добьетесь желаемого.  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Стюша Тайм # Кирилл Карпенко # Фотофакт

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