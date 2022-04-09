И отличник, и активист. Курсант Военной академии об обучении и общественной жизни

Кирилл Карпенко, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Здравствуйте, Анастасия.

Стюша Тайм:

Я знаю, что ты обучаешься по специальности «идеологическая работа в вооруженных силах». Почему именно эта специальность?

Кирилл Карпенко:

Главная задача идеолога в вооруженных силах: быть и отцом, и братом, и самым лучшим другом солдата и в абсолютно любой обстановке зажечь в нем искру. Очень хочется реализовать себя в этой сфере и принести пользу своему обществу и государству.

Стюша Тайм:

В чем особенность обучения на общевойсковом факультете?

Кирилл Карпенко:

Это интенсивные занятия на полигонах. Мы стреляем из всего стрелкового оружия, которое находится на вооружении в Вооруженных Силах Республики Беларусь, также мы осваиваем боевую машину пехоты, самостоятельно ездим на ней.