И отличник, и активист. Курсант Военной академии об обучении и общественной жизни

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся Кириллом Карпенко, курсантом третьего курса общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь. Здравствуй, Кирилл.
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся Кириллом Карпенко, курсантом третьего курса общевойскового факультета Военной академии Республики Беларусь. Здравствуй, Кирилл.
Кирилл Карпенко, курсант Военной академии Республики Беларусь:
Здравствуйте, Анастасия.
Стюша Тайм:
Я знаю, что ты обучаешься по специальности «идеологическая работа в вооруженных силах». Почему именно эта специальность?
Кирилл Карпенко:
Главная задача идеолога в вооруженных силах: быть и отцом, и братом, и самым лучшим другом солдата и в абсолютно любой обстановке зажечь в нем искру. Очень хочется реализовать себя в этой сфере и принести пользу своему обществу и государству.
Стюша Тайм:
В чем особенность обучения на общевойсковом факультете?
Кирилл Карпенко:
Это интенсивные занятия на полигонах. Мы стреляем из всего стрелкового оружия, которое находится на вооружении в Вооруженных Силах Республики Беларусь, также мы осваиваем боевую машину пехоты, самостоятельно ездим на ней.
Стюша Тайм:
Я знаю, что ты активный участник художественной самодеятельности Военной академии. Расскажи про это.
Кирилл Карпенко:
Я являюсь постоянным ведущим на всех мероприятиях Военной академии, я финалист республиканского конкурса «Студент года-2022», в прошлом году проходил конкурс ораторского мастерства, где я победил.
Стюша Тайм:
Удается совмещать с учебой?
Кирилл Карпенко:
Да, более чем. Я являюсь отличником, участвую во всех мероприятиях. В принципе, удается.
Стюша Тайм:
Ты занимаешься еще и вокалом. Какая твоя любимая композиция?
Кирилл Карпенко:
Моя любимая композиция, которая всегда у меня в сердце, – это «Флаг моего государства».
Стюша Тайм:
Ты являешься активистом БРСМ. Какие совместные проекты вы ведете?
Кирилл Карпенко:
Самое свежее мероприятие – это акция «Здоровая нация».
Стюша Тайм:
Расскажи подробнее.
Кирилл Карпенко:
Был дан старт здоровой неделе, на которой мы пропагандируем здоровый образ жизни. Допустим, вчера был круглый стол на тему вреда наркотиков, а позавчера меня звали как почетного гостя, как финалиста конкурса «Студент года» для проведения республиканской физической зарядки, в которой я тоже участвовал.
Стюша Тайм:
Что бы ты хотел пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?
Кирилл Карпенко:
Дорогие друзья, стремитесь к невозможному – и вы обязательно добьетесь желаемого.