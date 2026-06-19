Гормон стресса – к чему может привести повышенный уровень кортизола, рассказала психолог

Кортизол – это гормон стресса. Его норма – залог нашего душевного равновесия, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Откладываем гаджеты – что способствует выработке гормона сна, узнали у главного врача эндокринологического центра

Екатерина Вишневская, кризисный психолог, гипнотерапевт, руководитель проекта 911.psy:

Кортизол, который у нас вырабатывается – гормон стресса. Гормон, который дает нам реакцию «бей-беги» в стрессовой ситуации. При условии хронического стресса у нас кортизол начинает шкалить. Соответственно, у нас будет тревожность, постоянное напряжение. Мы будем испытывать дискомфорт. Здесь как раз таки мы работаем на то, чтобы снизить кортизол. Эмоциональное состояние будет подтягиваться под него. Дофамин у нас отвечает за наше достигаторство, за наши какие-то стремления идти вперед. Если недостаточно дофамина, он проседает, тогда у нас будет апатия, ангедония.

Не случайно в последнее время появилась дофаминовая волна в дизайне одежды и квартир как ответ на однотонные минималистичные интерьеры. Люди начали окружать себя вещами, которые делают их счастливыми прямо сейчас – яркими, бесполезно прелестными и фактурными. Разноцветные предметы цепляют взгляд и будто говорят: все хорошо. Мозг считывает эти объекты и воспринимает их как точки опоры. В шумном, бушующем, нестабильном мире это очень важно – выбрать свою личную опору. Отсюда еще одна самая важная рекомендация.