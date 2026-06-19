Муковозчик рассказал, как белорусов пытаются развести в Telegram

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Сегодня хочу рассказать вам еще об одном способе, которым нас с вами в Telegram пытаются развести мошенники. Это продуманный, психологически выверенный, явно отрепетированный метод и уже, похоже, поставленный на поток.

Начинается все с того, что вас кто-нибудь незнакомый, или это вообще может быть сразу удаленный аккаунт, внезапно и быстро вносит в одну группу с еще тремя-четырьмя незнакомыми вам людьми. Затем владелец группы рассылает всем сообщение типа «Завершается оцифровка архива, запись на электронные носители, актуальных кадров и удаление из архива тех, кто не работает, чтобы они больше не числились. Проверьте, пожалуйста, по спискам, все ли верно указано, и напишите сюда».

Ниже этого поста фальшивый начальник конторы, там аккаунт подделан, а фотка скачана из интернета, пишет нечто вроде «внимательно ознакомьтесь с данной информацией. И, коллеги, закончите с этим в ближайшее время. Всем хорошего дня, с уважением, начальник, ФИО».