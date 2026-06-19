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Муковозчик рассказал, как белорусов пытаются развести в Telegram

19 июня 2026 17:37
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Муковозчик рассказал, как белорусов пытаются развести в Telegram-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Сегодня хочу рассказать вам еще об одном способе, которым нас с вами в Telegram пытаются развести мошенники. Это продуманный, психологически выверенный, явно отрепетированный метод и уже, похоже, поставленный на поток. 

Начинается все с того, что вас кто-нибудь незнакомый, или это вообще может быть сразу удаленный аккаунт, внезапно и быстро вносит в одну группу с еще тремя-четырьмя незнакомыми вам людьми. Затем владелец группы рассылает всем сообщение типа «Завершается оцифровка архива, запись на электронные носители, актуальных кадров и удаление из архива тех, кто не работает, чтобы они больше не числились. Проверьте, пожалуйста, по спискам, все ли верно указано, и напишите сюда». 

Ниже этого поста фальшивый начальник конторы, там аккаунт подделан, а фотка скачана из интернета, пишет нечто вроде «внимательно ознакомьтесь с данной информацией. И, коллеги, закончите с этим в ближайшее время. Всем хорошего дня, с уважением, начальник, ФИО». 

Что вам всем предлагается сделать, смотрите в видео.

# Авторская журналистика на СТВ

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