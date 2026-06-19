Передвижную фотовыставку к 35-летию «Славянского базара» подготовили организаторы фестиваля

«Славянский базар» выходит за пределы города, с которым неизменно ассоциируется фестиваль. Его атмосфера сегодня царила в Могилеве. Туда отправился масштабный проект «Васильковый тур», посвященный 35-летию международного фестиваля искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре Могилева развернулась праздничная ярмарка.

Мария Войтеховская, руководитель пресс-службы Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Это наш совместный проект с крупнейшим информагентством страны БЕЛТА. Это ретроспектива фестивальная за 35 лет существования, потому что БЕЛТА следила кропотливо за этим фестивалем с первых его дней. В этих фотографиях отразилось все то, как развивался фестиваль, как он радовал. И мы, витебчане, на него смотрим как на семейный альбом. И нам очень хочется этот семейный альбом показать в каждом регионе.

Уже 20 июня эстафету «Василькового тура» примет Минск. Столица встретит проект новыми выставками, творческими площадками и праздничной атмосферой в преддверии юбилейного «Славянского базара».