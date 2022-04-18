Зоопсихолог. Кто это такой и как может помочь животному?

Ирина Волк, корреспондент:

В современном мире все чаще говорят о желаниях животного и его зоне комфорта. Психотерапевт сегодня нужен не только людям. Ведь животные тоже могут испытывать стресс и быть эмоционально подавленными.

На помощь приходят зоопсихологи. Они занимаются проблемами поведения, которые связаны прежде всего с психологическим состоянием животного. Нередко выясняется, что такие изменения – следствие тревожности и стресса. Так, например, питомцы могут справлять нужду в неотведенном им месте. Но прежде чем обращаться к специалисту, необходимо исключить проблемы со здоровьем животного. В таком случае важно не наказывать его, не подчинить себе, а понять, как найти с ним контакт.

Наталья Костюкевич, зоопсихолог:

Никогда ни в коем случае не бьем и не наказываем животных. Это очень плохо. Собаки очень ориентированы на человека, им даже не нужна ваша вкусняшка, им важно ваше внимание, ваши эмоции. А если вы ее наказываете, она теряет к вам доверие.

Для ментальной нагрузки или развития самоконтроля животных специалисты часто рекомендуют дрессировку. Но это только часть работы. Вы ошибаетесь, если думаете, что для кошек неважно их личное пространство так же, как для людей. Даже когда замечаете, что животное часто находится в тесном контакте с вами, оно все же хочет иметь возможность выбора – взаимодействовать с окружающими или нет. Наталья Костюкевич:

Для кошки нужны обязательно какие-то полочки, когтеточки высокие, чтобы она могла забраться от детей, от собак, чтобы она чувствовала себя в безопасности где-то, могла отдохнуть, чтобы ее не доставали. Также для кошек важны когтеточки. В живой природе они оставляют свои метки когтями, стачивают их.

Часто зоопсихологи работают с деструктивным поведением, когда животное в отсутствие хозяина начинает портить имущество. Это может говорить о тревожном расстройстве у питомца. Такое поведение нередко связано с тем, что собака, к примеру, не может понять, вернется ли хозяин. Необходимо научить четвероногого друга контролировать свои эмоции и самостоятельности. На помощь вам придет четко спланированный режим.