«Горела открытым пламенем. Уже взрывались колеса»: что делать пострадавшим владельцам соседних машин и кто уберет со двора опасный автохлам?

В столичном дворе за считанные минуты сгорела машина. Подробности – в сюжете программы «Добро пожаловаться».
В столичном дворе за считанные минуты сгорела машина. Подробности – в сюжете программы «Добро пожаловаться».
Искрящие клубы, столб дыма, открытый огонь! Страшные кадры с горящим авто в редакцию программы прислали жители с улицы Корженевского. Неутешительный вердикт МЧС – машина сгорела дотла. Проводка, двигатель, салон – нигде живого места нет – иномарка восстановлению не подлежит. Убитый горем хозяин вывозить автохлам тем временем не спешит. А местные все негодуют.
Игорь Ананий:
В общем, дети нескольких подъездов лазят в машину Мои дети были на улице – боюсь, чтоб не порезались. Куда бы ни обращался: в органы МВД, ГАИ. С меня посмеялись: это не наши дела. Обращался в ЖЭС – тоже это бесполезно.
Поглазеть на выжженный экспонат приходят зеваки со всего района. Для детей машина успела стать излюбленным местом игр.
Игорь Ананий:
Пока не случится беды, никто пальца не поднимет. Ни руководство, ни милиция, никто. Никому ничего не надо.
Машина этого мужчины пострадала за компанию. Авто было припарковано аккурат у очага возгорания – пламя мгновенно перекинулось на кузов.
Сергей Сологус:
10 июня в районе часа ночи мне позвонили очевидцы, что горит соседняя машина. Я вышел – горела она открытым пламенем уже полностью, горела уже моя машина. Горело крыло, бампер, колесо. Благо был в багажнике огнетушитель, потушил свою машину. Горевшая машина уже пылала полностью. Уже взрывались колеса.
Четыре тысячи белорусских рублей – именно во столько ущерб от пожара оценивают эксперты. Но мужчина махнул рукой на помощь и поспешил отремонтировать авто за свой счет.
Сергей Сологус:
При разговоре с хозяином горевшей машины, он отказывается возмещать какой-либо ущерб, так как говорит, что он не виноват. Милиция сказала, что умысла не было, передала дело в МЧС. Экспертизу обещали провести в течение тридцати дней. Свидетели говорят, из окон кто наблюдал, да, действительно сидел человек в машине. Ну, это уже на совести пострадавшего.
Эта женщина до сих пор не может прийти в себя! Пылавшая машина принадлежала ее восемнадцатилетнему внуку. Пенсионерка в ту ночь проснулась от сильнейшего хлопка.
Мария, бабушка владельца сгоревшего автомобиля:
Мне плохо было, я открыла балкон и слышу запах какой-то. Я когда открыла окно, я испугалась. Мне страшно было. А перед этим смотрела – вся было нормально. Пожар такой – ужас, «скорая» стояла!
Лишь по счастливой случайности никто из людей не пострадал, а вот припаркованным неподалеку авто влетело по полной.
Мария:
И коты лазят, дети без конца лазят. Она была не такая, она теперь хуже стала. Месяц прошел, она проржавела.
Владелец поясняет: ту самую машину раздора он приобрел недавно, документы оформить не успел. Авто на бумаге все еще принадлежит чужой женщине.
Елена Петруцкая, номинальный владелец сгоревшего автомобиля:
Я эту машину продавала своей тете, по доверенности, а там уже в дальнейшем какая ее судьба, мы не договаривались ее переоформлять.
Александр Костюкевич, юрист:
Если вы решили продать машину, в обязательном порядке заключайте договора о купле-продаже и регистрируйте ее в ГАИ, чтобы момент права собственности был зафиксирован. Это позволит в будущем избежать вам негативных последствий, а именно: привлечение к имущественной ответственности. Если он машину купил, денежные средства за нее передал, то право собственности к нему уже перешло. Независимо от оформления, ответственность возмещения вреда будет возложена на него.
Следственный комитет тем временем уже передал документы в РУВД. Проверку еще предстоит провести сотрудникам МЧС и Комитету судебных экспертиз. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Но владельцев пострадавших авто такое резюме не греет.
Александр Костюкевич:
Что остается делать лицу, чья машина (по соседству) пострадала. Он имеет право обратиться в суд к виновнику за взысканием вреда, причиненного имуществу.