«Горела открытым пламенем. Уже взрывались колеса»: что делать пострадавшим владельцам соседних машин и кто уберет со двора опасный автохлам?

Искрящие клубы, столб дыма, открытый огонь! Страшные кадры с горящим авто в редакцию программы прислали жители с улицы Корженевского. Неутешительный вердикт МЧС – машина сгорела дотла. Проводка, двигатель, салон – нигде живого места нет – иномарка восстановлению не подлежит. Убитый горем хозяин вывозить автохлам тем временем не спешит. А местные все негодуют.

Игорь Ананий: В общем, дети нескольких подъездов лазят в машину Мои дети были на улице – боюсь, чтоб не порезались. Куда бы ни обращался: в органы МВД, ГАИ. С меня посмеялись: это не наши дела. Обращался в ЖЭС – тоже это бесполезно.

Машина этого мужчины пострадала за компанию. Авто было припарковано аккурат у очага возгорания – пламя мгновенно перекинулось на кузов.

Игорь Ананий: Пока не случится беды, никто пальца не поднимет. Ни руководство, ни милиция, никто. Никому ничего не надо.

Поглазеть на выжженный экспонат приходят зеваки со всего района. Для детей машина успела стать излюбленным местом игр.

Сергей Сологус: 10 июня в районе часа ночи мне позвонили очевидцы, что горит соседняя машина. Я вышел – горела она открытым пламенем уже полностью, горела уже моя машина. Горело крыло, бампер, колесо. Благо был в багажнике огнетушитель, потушил свою машину. Горевшая машина уже пылала полностью. Уже взрывались колеса.

Сергей Сологус: При разговоре с хозяином горевшей машины, он отказывается возмещать какой-либо ущерб, так как говорит, что он не виноват. Милиция сказала, что умысла не было, передала дело в МЧС. Экспертизу обещали провести в течение тридцати дней. Свидетели говорят, из окон кто наблюдал, да, действительно сидел человек в машине. Ну, это уже на совести пострадавшего.

Четыре тысячи белорусских рублей – именно во столько ущерб от пожара оценивают эксперты. Но мужчина махнул рукой на помощь и поспешил отремонтировать авто за свой счет.

Эта женщина до сих пор не может прийти в себя! Пылавшая машина принадлежала ее восемнадцатилетнему внуку. Пенсионерка в ту ночь проснулась от сильнейшего хлопка.

Мария, бабушка владельца сгоревшего автомобиля:

Мне плохо было, я открыла балкон и слышу запах какой-то. Я когда открыла окно, я испугалась. Мне страшно было. А перед этим смотрела – вся было нормально. Пожар такой – ужас, «скорая» стояла!

Лишь по счастливой случайности никто из людей не пострадал, а вот припаркованным неподалеку авто влетело по полной.