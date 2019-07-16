«Каждый ребенок с вечера выбирает себе занятие». Как работает экспериментальный школьный лагерь в Боровлянах

Необычный оздоровительный лагерь «Легобум» в Боровлянах считается экспериментальным.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Чего ждут мальчишки и девчонки от каникул в школьном лагере? Чтобы некогда было скучать. Профильный лагерь «Легобум» начал свою работу с 1 июля на базе Боровлянской средней школы № 3. И здесь каждый ребенок выбирает свою траекторию оздоровления.

Андрей Боровиков, начальник оздоровительного лагеря «Легобум» ГУО «Боровлянская средняя школа № 3»:

Сейчас мы активно реализуем проект «По ступенькам будущего», в рамках которого мы сегодня стараемся отойти от старой системы отрядной организации лагеря и перейти на индивидуальный дифференцированный подход. У нас есть такая интерактивная карта «Лето-2019», благодаря которой каждый ребенок с вечера выбирает себе занятие.

И список достаточно длинный. За время каникул ребята могут подтянуть английский или выучить итальянский с носителем языка, заняться футболом или тхэквондо. А вот для любителей конструирования организован кружок по робототехнике.

Сергей Прохорович, преподаватель робототехники:

Это развитие инженерных навыков у детей. Соответственно, для того, чтобы детей подготовить, профориентировать в будущей профессии, начиная с младших классов, уже нужно преподавать такого рода дисциплины. Эти дисциплины преподаются, как правило, либо с помощью специальных наборов, либо с помощью каких-то демонстрационных вещей, экскурсий куда-то. Здесь каждый может проявить себя и побыть таким, каким хочется. И пока одни плавают в бассейне, другие развивают воображение в изостудии. Несколько взмахов кистью – и на чистом белом листе появляется картина. Ребята рисуют в разных техниках и работают с различными материалами.

София Зародова, воспитанница оздоровительного лагеря «Легобум» ГУО «Боровлянская средняя школа № 3»:

Я хожу в «Познайку» на рисование. Я люблю рисовать больше всего гелиевой ручкой. Я больше всего люблю рисовать котиков, животных, собак.

Маргарита Юркевич, воспитанница оздоровительного лагеря «Легобум» ГУО «Боровлянская средняя школа № 3»:

Я тут уже делала цветы, раскрашивала, рисовала. Тут очень классно! У учащихся есть возможность освоить древнее ремесло – гончарное искусство. Податливый материал в детских руках легко обретает нужные очертания. Чуть позже, когда глина высохнет, ребята заберут готовые изделия домой.

Анна Казючиц, воспитанница оздоровительного лагеря «Легобум» ГУО «Боровлянская средняя школа № 3»:

Мне очень нравится в лагере, каждый день у нас мероприятия. Вчера мы ездили в Борисов, в центр безопасности. Там мне очень понравилось. Действительно все очень хорошо сделано. Школьный лагерь в таком формате работает первый год, но уже сейчас понятно, что новая практика по душе как школьникам, так и преподавателям. В 2020 году развивающая площадка расширит свои границы. Здесь планируется оздоровить уже более 100 учащихся.