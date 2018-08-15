«Гордиться своим народом». Отечественные исследователи презентовали концепцию белорусской государственности

Задумка организаторов – объединить усилия ученых, педагогов, журналистов, деятелей культуры и искусства для того, чтобы вместе работать над сохранением исторической памяти. В современных реалиях главная задача – противостоять попыткам фальсифицировать историю. Единственный путь – внимательно изучать события прошлых лет и популярно рассказывать о важнейших этапах становления государственности.

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:

В нашей истории много положительных, ярких примеров, и именно на них мы должны воспитывать свою молодежь. Потому что если у молодежи не будет гордости за историческое прошлое своей родины, при всех трагедиях и неоднозначных ситуациях, которые у нас были, мы должны гордиться своим народом, который прошел через все эти испытания.

Наши предки смогли выстоять, отстоять свое право на самостоятельное суверенное развитие. Это самое большое достижение нашего народа.