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«Гордиться своим народом». Отечественные исследователи презентовали концепцию белорусской государственности

15 августа 2018 06:49
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Новости Беларуси. Национальное самоопределение через призму истории. Отечественные исследователи презентовали концепцию белорусской государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гордиться своим народом». Отечественные исследователи презентовали концепцию белорусской государственности-1

Задумка организаторов – объединить усилия ученых, педагогов, журналистов, деятелей культуры и искусства для того, чтобы вместе работать над сохранением исторической памяти. В современных реалиях главная задача – противостоять попыткам фальсифицировать историю. Единственный путь – внимательно изучать события прошлых лет и популярно рассказывать о важнейших этапах становления государственности.

«Гордиться своим народом». Отечественные исследователи презентовали концепцию белорусской государственности-4

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:
В нашей истории много положительных, ярких примеров, и именно на них мы должны воспитывать свою молодежь. Потому что если у молодежи не будет гордости за историческое прошлое своей родины, при всех трагедиях и неоднозначных ситуациях, которые у нас были, мы должны гордиться своим народом, который прошел через все эти испытания.

Наши предки смогли выстоять, отстоять свое право на самостоятельное суверенное развитие. Это самое большое достижение нашего народа.

«Гордиться своим народом». Отечественные исследователи презентовали концепцию белорусской государственности-7

Презентация – лишь пролог к большому разговору. В течение года состоится цикл дискуссий в формате «круглых» столов. Проект – совместная инициатива общественного объединения «Белая Русь», Института истории Национальной академии наук и исторического факультета БГУ.

«Гордиться своим народом». Отечественные исследователи презентовали концепцию белорусской государственности-10

«Гордиться своим народом». Отечественные исследователи презентовали концепцию белорусской государственности-12

# История # общество # Вячеслав Данилович # Фотофакт

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