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Как не заблудиться в лесу? Несколько успешных способов, которые помогут вернуться домой вовремя

14 августа 2018 17:32
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Новости Беларуси. Не заблудиться, в восторге от тихой охоты. В разгаре сезон сбора ягод и грибов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как не заблудиться в лесу? Несколько успешных способов, которые помогут вернуться домой вовремя-1

Между прочим такой отдых может быть опасным. Несколько десятков сообщений о тех, кто потерял дорогу домой, поступило к правоохранителям области в этом году. Большинство грибников, к счастью, находят. Однако, чтобы избежать несчастных случаев следует не забывать простые правила. Подробности в видеоматериале. 

Как не заблудиться в лесу? Несколько успешных способов, которые помогут вернуться домой вовремя-4

Как не заблудиться в лесу? Несколько успешных способов, которые помогут вернуться домой вовремя-6

Как не заблудиться в лесу? Несколько успешных способов, которые помогут вернуться домой вовремя-8

# Происшествия в лесу # общество # Фотофакт

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