Как не заблудиться в лесу? Несколько успешных способов, которые помогут вернуться домой вовремя

Новости Беларуси. Не заблудиться, в восторге от тихой охоты. В разгаре сезон сбора ягод и грибов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Между прочим такой отдых может быть опасным. Несколько десятков сообщений о тех, кто потерял дорогу домой, поступило к правоохранителям области в этом году. Большинство грибников, к счастью, находят. Однако, чтобы избежать несчастных случаев следует не забывать простые правила. Подробности в видеоматериале.