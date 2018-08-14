Ближайшие две недели верующие должны ограничить себя в мясе и сладостях. Рассказываем о традициях на Медовый спас

Новости Беларуси. И как же Медовый спас без ярмарки меда. Васильковый, липовый, гречишный, в сотах и на розлив... Торговля идет бойко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И как же Медовый спас без ярмарки меда. Васильковый, липовый, гречишный, в сотах и на розлив... Торговля идет бойко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Давыденко, пчеловод:
Этот праздник знаковый для любого пчеловода. И ни один пчеловод не может пропустить его. Потому что это подведение итогов сезона.
«Как родители сюда привезли, я перестал заикаться». Тысячи паломников приехали на Голубую криницу отметить Медовый спас
Маковей или Медовый спас церковь отмечает в память о семи мучениках Маккавеев. Этот день дает начало Успенскому посту. Ближайшие две недели верующие должны ограничить себя в мясе и сладостях.