Ближайшие две недели верующие должны ограничить себя в мясе и сладостях. Рассказываем о традициях на Медовый спас

Новости Беларуси. И как же Медовый спас без ярмарки меда. Васильковый, липовый, гречишный, в сотах и на розлив... Торговля идет бойко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Давыденко, пчеловод:

Этот праздник знаковый для любого пчеловода. И ни один пчеловод не может пропустить его. Потому что это подведение итогов сезона. «Как родители сюда привезли, я перестал заикаться». Тысячи паломников приехали на Голубую криницу отметить Медовый спас