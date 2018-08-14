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Ближайшие две недели верующие должны ограничить себя в мясе и сладостях. Рассказываем о традициях на Медовый спас

14 августа 2018 17:23
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Новости Беларуси. И как же Медовый спас без ярмарки меда. Васильковый, липовый, гречишный, в сотах и на розлив... Торговля идет бойко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближайшие две недели верующие должны ограничить себя в мясе и сладостях. Рассказываем о традициях на Медовый спас -1

Ближайшие две недели верующие должны ограничить себя в мясе и сладостях. Рассказываем о традициях на Медовый спас -3

Сергей Давыденко, пчеловод:
Этот праздник знаковый для любого пчеловода. И ни один пчеловод не может пропустить его. Потому что это подведение итогов сезона.

«Как родители сюда привезли, я перестал заикаться». Тысячи паломников приехали на Голубую криницу отметить Медовый спас

Ближайшие две недели верующие должны ограничить себя в мясе и сладостях. Рассказываем о традициях на Медовый спас -6

Ближайшие две недели верующие должны ограничить себя в мясе и сладостях. Рассказываем о традициях на Медовый спас -8

Маковей или Медовый спас церковь отмечает в память о семи мучениках Маккавеев. Этот день дает начало Успенскому посту. Ближайшие две недели верующие должны ограничить себя в мясе и сладостях.

Ближайшие две недели верующие должны ограничить себя в мясе и сладостях. Рассказываем о традициях на Медовый спас -11

# Церковные праздники # общество # Сергей Давыденко # Фотофакт

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