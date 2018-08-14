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Карнавал, концерт и флешмобы: Солигорск готовится отметить 60-летие

14 августа 2018 17:42
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Новости Беларуси. Солигорск готовится отметить 60-летие. Последние выходные августа в городе будет шумно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Карнавал, концерт и флешмобы: Солигорск готовится отметить 60-летие-1

Тем более, что праздник двойной. Город, который стал калийной столицей страны отметит и профессиональный праздник шахтеров. Масштабные развлекательные мероприятия готовят уже сейчас. Гостей ждет карнавал, концерты и флешмобы.

Карнавал, концерт и флешмобы: Солигорск готовится отметить 60-летие-4

К торжеству меняется и сам Солигорск. Благоустраиваются улицы, дома, а к делу красоты присоединяется все больше горожан.

Карнавал, концерт и флешмобы: Солигорск готовится отметить 60-летие-7

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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