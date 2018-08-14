Карнавал, концерт и флешмобы: Солигорск готовится отметить 60-летие

Новости Беларуси. Солигорск готовится отметить 60-летие. Последние выходные августа в городе будет шумно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Тем более, что праздник двойной. Город, который стал калийной столицей страны отметит и профессиональный праздник шахтеров. Масштабные развлекательные мероприятия готовят уже сейчас. Гостей ждет карнавал, концерты и флешмобы.