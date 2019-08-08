Гонщик на электросамокате разогнался на проспекте Дзержинского до 60 км/ч
Новости Беларуси. Немного не хватило, чтобы побить предыдущий рекорд. Гонщики на электросамокатах вновь на оживлённых магистралях Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске зафиксировали серьёзное превышение скорости на электросамокате
Накануне смельчака заметили на проспекте Дзержинского. На этот раз двигался молодой человек скоростью около 60 км/ч. Подобные случаи со средствами персональной мобильности в столице участились.
Напомним, что в скором времени в правилах дорожного движения планируют внести коррективы, а электросамокаты, способные развивать скорость больше 25 км/ч, приравняют к мопедам либо мотоциклам, на которые нужны водительское удостоверение, техосмотр и страховка.
Нужны ли отдельные пункты ПДД для электросамокатов, и как это может работать? Разбираемся вместе