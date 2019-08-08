Гонщик на электросамокате разогнался на проспекте Дзержинского до 60 км/ч

Новости Беларуси. Немного не хватило, чтобы побить предыдущий рекорд. Гонщики на электросамокатах вновь на оживлённых магистралях Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Минске зафиксировали серьёзное превышение скорости на электросамокате

Накануне смельчака заметили на проспекте Дзержинского. На этот раз двигался молодой человек скоростью около 60 км/ч. Подобные случаи со средствами персональной мобильности в столице участились.