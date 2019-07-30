В Минске зафиксировали серьёзное превышение скорости на электросамокате

Новости Беларуси. Необычный случай произошел на улице Орловской. Самокат двигался со скоростью 75 километров в час, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычный случай произошел на улице Орловской. Самокат двигался со скоростью 75 километров в час, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Превышение зафиксировано стационарной видеокамерой. В организации «Безопасные дороги Беларуси» отметили, что с подобным нарушением они встречаются впервые. Для дальнейших разбирательств дело передали в ГАИ. Сейчас там проводят проверку.
В ближайшее время в правила дорожного движения могут внести корректировки. Туда добавят категорию «средства персональной мобильности», а это и есть электросамокаты, сигвеи и гироскутеры. Пока такие технические новинки находятся вне поля законодательства.