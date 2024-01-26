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Гончарство, керамика, ткачество – как возрождают народные ремёсла в Минской области?

26 января 2024 17:45
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В Станьковском Доме мастеров возрождают народные промыслы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Художники работают в различных видах и стилях. Мастера занимаются резьбой по дереву, соломоплетением, гончарством и даже создают куклы-обереги. А еще передают свои навыки молодежи.

Окунулась в мир искусства наш корреспондент Ангелина Шигалева.

Гончарство, керамика, ткачество – как возрождают народные ремёсла в Минской области?-1

Гончарство, соломоплетение, ткачество, керамика, деревообработка и даже художественная роспись. Уже более 10 лет в Станьковском Доме мастеров возрождают традиционные ремесла.

Ангелина Шигалева, корреспондент:
Со стороны кажется, что превратить ком глины в изящный сосуд достаточно просто. Однако необходимо прочувствовать материал для того, чтобы получилось действительно то, что хочется. Впрочем, глина становится послушной достаточно быстро, если не торопиться и проявлять аккуратность.

Гончарство, керамика, ткачество – как возрождают народные ремёсла в Минской области?-4

Безусловно, для того чтобы научиться этому ремеслу, необходимо ежедневно оттачивать навыки. Однако попробовать создать свои первые изделия самостоятельно может каждый.

Гончарство, керамика, ткачество – как возрождают народные ремёсла в Минской области?-7

Дарья Адамчук, заведующая отделом Станьковского Дома мастеров:
Когда люди приходят на мастер-класс, они делают это своими руками. И пробуя то или иное творчество, они прикасаются к чему-то интересному. Некоторые впоследствии тоже становятся мастерами.

Подробности в видео.

# Творчество # общество # Ангелина Шигалева # Новости Минска и Минской области

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