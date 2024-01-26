Гончарство, керамика, ткачество – как возрождают народные ремёсла в Минской области?

В Станьковском Доме мастеров возрождают народные промыслы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Художники работают в различных видах и стилях. Мастера занимаются резьбой по дереву, соломоплетением, гончарством и даже создают куклы-обереги. А еще передают свои навыки молодежи.

Гончарство, соломоплетение, ткачество, керамика, деревообработка и даже художественная роспись. Уже более 10 лет в Станьковском Доме мастеров возрождают традиционные ремесла.

Ангелина Шигалева, корреспондент:

Со стороны кажется, что превратить ком глины в изящный сосуд достаточно просто. Однако необходимо прочувствовать материал для того, чтобы получилось действительно то, что хочется. Впрочем, глина становится послушной достаточно быстро, если не торопиться и проявлять аккуратность.