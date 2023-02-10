«Гомельщина – это душа нашей страны». Как область отметила 85-летний юбилей?

Новости Беларуси. Юго-восточный регион Беларуси охвачен праздничным настроением – 85 лет исполнилось Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравить жителей с праздником приехали гости со всех уголков страны и из-за рубежа. Известные земляки, надежные деловые партнеры и те, кто внес свой вклад в процветание Полесья. О дружеских связях сквозь поколения и задачах на будущее – материал Анны Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Юго-восток Беларуси. Самый большой и самый зеленый регион нашей страны, треть которого занимают леса. Земля нефтяников, где добывается 70 % всех полезных ископаемых республики. Родина Андрея Громыко, Ивана Мележа, Андрея Макаенка и Михаила Финберга. Гомельская область сегодня отмечает свои 85!

Юбилей собрал в Гомеле десятки гостей из зарубежья. Несмотря на праздничный повод, встречи начались с обсуждения рабочих вопросов. И главная повестка – развитие экономических связей. Так, за последние три года товарооборот Гомельской области с Узбекистаном вырос более чем в три раза. И стороны намерены расширять партнерство, в перспективе наладить прямые продажи через электронную биржу без участия дилеров. Гомельская область и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве. В каких сферах развивают партнерство?

В марте в Ферганской области откроется фирменный магазин Речицкого деревообрабатывающего предприятия. Планируется, что часть продукции пойдет на реэкспорт в Таджикистан и Кыргызстан. Начало договоренностям положила дорожная карта о сотрудничестве на 2023 год, подписанная руководством областей. Для Башкортостана гомельчане успели стать добрыми друзьями, в последнее время партнерство активизировалось. Летом в Уфе на Форуме регионов Беларуси и России стороны подпишут сразу два соглашения о сотрудничестве. Промышленный потенциал региона башкиры уже успели оценить.

Константин Толкачев, председатель Государственного собрания – Курултая Башкортостана:

Целый ряд совместных предприятий уже готовится, строится, есть документации, подвижки. Я думаю, что уже в ближайшее время мы почувствуем те плюсы, результаты нашего сотрудничества в экономической сфере. Впрочем, говорить о будущем без памяти о прошлом невозможно. Родственные связи народов и общая история – крепкий фундамент, который выдержит внешнее давление.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области:

На приграничье много семей совместных, российско-белорусских. И мы в прошлом году проводили масштабную реконструкцию нашей центральной площади «Партизанская слава» у нас в Брянске, где вся площадь, весь гранит был здесь добыт, обработан в вашей Гомельской области. И сегодня он украшает нашу центральную площадь города Брянска.

В дань уважения героям, которые пали в боях за освобождение гомельской земли, делегации стран-партнеров возложили венки к Вечному огню на площади Труда. Благодаря мужеству и стойкости красноармейцев Гомель стал первым областным центром Беларуси, освобожденным от гнета фашистских оккупантов. Жители региона достойно выдержали и испытания мирного времени. Чернобыльская трагедия, ранившая людей в самое сердце, не сломила их. Мобилизовав силы, вернули родному краю процветание.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Гомельщина – это душа нашей страны. Это то, что придает силы всему нашему государству, потому что вскормленная эта духовность на базе традиций туровских, кормянских духовностей, она была потом закалена во время всех тех лихолетий, которые прокатывались через Гомельскую область.

Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Не могу не вспомнить наш знаменитый БМЗ, который является флагманом востока Гомельской области, конечно, наших нефтяников, которые в прошлом году добились рекордных показателей, и мы сегодня обсуждали, что невероятные результаты. Но потенциал еще дальше есть. Большой праздник завершился большим концертом. Со всех уголков региона сюда приехали люди, которые посвятили жизнь его развитию.

Людмила Корхова, народная артистка Беларуси, почетный гражданин Гомельской области:

Я горда, что родилась в Чечерске, это Гомельская область. Живу и работаю в прекрасном Гомеле. Служу моей любимой стране.