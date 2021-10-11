Гомельчанка пользовалась сервисом «Оплати» и выиграла квартиру в центре Минска. Какие ещё призы ждут участников?

Новости Беларуси. Пользователь мобильного сервиса «Оплати» получила ключи от квартиры. Жительница Гомеля хранила деньги на электронном кошельке, рассчитывалась за товары и услуги с помощью QR-кода в этом приложении и выиграла в рекламной игре «Мечта в Оплати 3» главный приз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обладательнице квадратных метров в престижном жилом комплексе «Минск Мир» вручили символический ключ от счастливой квартиры. О том, как сбываются мечты и кто осуществляет заветные желания, репортаж наших корреспондентов.

Квартира в столице – мечта! Можно копить и купить, можно получить в наследство, а можно и выиграть, пользуясь мобильным приложением «Оплати». Инновационная разработка отечественных программистов – компании LWO. Это не просто удобно, а еще и выгодно.

С помощью «Оплати» можно совершать покупки, платежи в ЕРИП, заправляться по QR и рассчитываться в кафе. И получать за это скидки, бонусы и шанс на победу в рекламной игре «Мечта в Оплати!» Рассказываем, как парень выиграл жильё в Минске, пользуясь приложением «Оплати».

Эта история из серии – просто сходила за хлебушком. Мария Сахарчук просто скачала приложение «Оплати», хранила деньги и платила за покупки. В розыгрыше призов участвовала скорее из спортивного интереса, чем из желания крупного выигрыша.

Сперва оплачивала проезд в транспорте, потом распробовала удобный интерфейс и уже оплачивала коммунальные и покупки в магазине. Гомельчанка объясняет – уж такое нашла себе развлечение. И вот очередной розыгрыш и крутятся шары в лототроне.

Цифра, которая кому-то принесет новую квартиру в Минске – это цифра 1.

У нас победитель из Гомеля – Сахарчук Мария Эмировна.

И здесь телефонный звонок от радио «Мир», где всегда проходят розыгрыши в прямом эфире. Сообщили: вы сорвали главный куш – квартиру в современном жилом комплексе «Минск Мир» в столице. Шутка? Розыгрыш? В удачу поверила не сразу.

Алексей Адашкин, главный редактор радио «Мир»:

Квартира в центре Минска – это, наверное, самый масштабный подарок, который когда-либо получали слушатели радио «Мир». Мы очень рады, что мы сотрудничаем с компанией «Оплати», и вот эти розыгрыши проходят у нас в эфире. Мы подсчитали, что с апреля, когда мы первый раз разыграли жилье в Минске, до сентября аудитория и количество участников этого розыгрыша увеличились более чем в 10 раз. Это значит, что люди слушают радио, участвуют в этой игре, пользуются приложением «Оплати».

Шутка, в которой не осталось и доли шутки. Новоселье. Заветный ключ в руках. Вот она, та самая квартира из телевизионной рекламы. ЖК «Минск Мир», новый дом.

19 этаж, панорамные окна и большая терраса с видом на столицу.

Мария Сахарчук, победитель рекламной игры «Мечта в Оплати»:

Очень красивый на самом деле. Свободная планировка. В шаговой доступности высокоразвитая инфраструктура. Во дворе – уютная зона отдыха и спортивная площадка. Мария Сахарчук:

Осознание потихонечку приходит, что я нахожусь в собственной квартире, очень здорово, класс!

Оплати – это сервис, который уже стал полноценной платежной экосистемой в одном мобильном приложении. Можно не только оплачивать проезд. «Оплати» – абсолютно бесплатный для физических лиц. Функционал прост, понятен и безопасен. Мария Сахарчук:

Необязательно с собой брать кошелек, карточки. С помощью сервиса «Оплати» – есть и мессенджеры, и система расчета. Очень удобное приложение, я всем рекомендую пользоваться, устанавливать, кто еще себе не установил, участвовать в розыгрыше. И пусть вам повезет так же, как и мне. Поздравить героев с крупным выигрышем приехали не только представители компании-разработчика мобильного сервиса «Оплати», но и партнеры розыгрыша. Ведь впереди у новоселов приятные хлопоты – ремонт.

Марина Мисюк, менеджер по продажам ООО «Вудлайн ПаркетМ»:

Участвуем в этом мероприятии торжественном уже третий раз.

Дмитрий Сычев, руководитель отдела продаж ООО «Дверной сезон»:

Для победителя мы подготовили вот такой красивый сертификат на 500 белорусских рублей на покупку дверей.

Павел Ковалец, заместитель директора по электронной коммерции сети магазинов «На связи»:

Пожелать хотелось бы, чтобы адрес подаренной квартиры стал адресом жительства, чтобы этот адрес помнили друзья, приходили всегда вовремя.