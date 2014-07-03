Гомельчанам в День Независимости после 5-летнего перерыва вернули колесо обозрения

Новости Беларуси. Гомельчанам в День Независимости вернули колесо обозрения. Более 5 лет аттракцион был закрыт. Новое 30-тиметровое колесо смонтировали накануне торжеств.

Панораму праздничного Гомеля первыми смогли оценить ветераны, те, кто видел этот город в руинах и кто своими руками восстанавливал его после фашистской оккупации. По достоинству оценили подарок, конечно же, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Ившин, ветеран Великой Отечественной войны:

Честно сказать, такого в Гомеле еще не было. И то, что было раньше, что сейчас сделано, это большое достижение всего нашего народа. Очень красиво, очень хорошо. Я такого и не представлял.

Жительница Гомеля:

Мне очень понравилась. Очень удобно, хороший панорамный вид. Удобно, что оно останавливается, можно посмотреть город.