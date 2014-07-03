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Елена из Мстиславля рассказала о том, как родители на войне выжили, и что дед с Заслоновым служил

03 июля 2014 13:35
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Я Елена из города Мстиславля. Расскажу маленький случай.

У меня отец был из Толочинского района Витебской области. Он был ребенком, когда деревню палили. Мы с матерью шли, говорил, пули стреляли под ногами. В болоте прятались, так и выжили.

Хочу вкратце и про дедушку сказать - Тимофеев Николай Тимофеевич. Он из Новгородской области. Он призывался в армию и очутился у нас в Беларуси. Пошел в партизаны, с Заслоновым служил. После этого он остался в Беларуси и еще даже поднимал колхоз у нас.

Эту историю по телефону горячей линии рассказали в рамках почти 18-часового телемарафона на СТВ, посвященного Дню Независимости Беларуси.

# общество # Телемарафон СТВ к 3 июля 2014 года # Тимофеев Николай

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