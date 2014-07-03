Леонида Павловна Тарасевич рассказала о подпольной борьбе в Бегомльском районе

Здравствуйте! Я Тарасевич Леонида Павловна. Проживаю в городе Полоцке.

Победа далась совсем не легко. Мы, ветераны, видели, как погибали солдаты, партизаны, как немцы убивали женщин, стариков, детей. Это не будет забыто никогда. И мы в Полоцке в настоящее время проводим акцию - «Говорите правду о войне».

Вспоминаю всегда те времена, когда только началась война. Как мы спасали друг друга. И спасали солдат - и русских, и белорусских, и других национальностей.

И вот я могу вам рассказать один такой случай. В декабре 1941 года к нам во двор приходят изможденные, голодные три солдата, удравшие из плена. Назову вам фамилии этих солдат - Холуимов, из Ташкента, Кузяшин из Орловской области, Борев Николай Петрович - студент Ленинградского экономического университета. Зашли они. Один из них еле стоял на ногах, больной - с воспалением легких. И спросили: Можете ли вы нам помочь скрыться, пока поправится наш друг, мы не можем его оставить. И мой отец решил, что друга оставим моей тете в деревне, а этим товарищам в лесу выкопали землянку. Это декабрь 41-го года. И в этой землянке они находились по апрель 42-го года.

Они не сидели - они искали оружие, делали все, чтобы поменьше машины приходили в деревню, ставили жучки, разрывали связь. Уничтожили молочный пункт в деревне Березки, куда фашисты собирали от населения молоко и перерабатывали для своей армии. Много сделали дел, а мы все время помогали им. Потому что настала зима мне мой отец, Добыш Павел, сделал лыжи из осиновых палочек - легкие. И мне вешали на шею мешочек с продуктами: збаночек какого-нибудь супа, какую-нибудь перепечку, печеную картошку. И я подвозили на опушку леса. Там были обсечены суки, и я по ним взбиралась и навешивала там мешочек с продуктами. И они в удобное время с той землянки (лес назвался «Горелик»), забирали продукты. Если у нас была баня, мы тоже давали знать, чтобы они приходили. Обмывали, переодевали. И так мы их сохраняли до апреля 42-го года.

Бывшему секретарю райкома партии в Бегомле до войны, Манько Степану Степановичу, было поручено организовывать партизанскую борьбу против немецко-фашистских захватчиков. И он пришел тоже в 41-ом году к моему отцу и сказал: Дорогой мой друг, ты моим будешь помощником, моими глазами, ушами и языком, будешь моим связным - будем начинать организовывать партизанскую борьбу между мной и жандармерией, которая в то время властвовала в Бегомле. И отец мой сказал: Знаешь, Степан Степанович, как же я могу, меня ведь все знают! - А он работал председателем колхоза до войны. - Появлюсь я в Бегомле, сразу ни тебе пользы, ни мне. И тот предложил подумать.

Вот отец подумал, и меня сделали связной. Меня первое время отец подводил до Бегомля (до деревни Студенка, километра 2 от Бегомля). В лесу оставался, а я шла в разведку в сам Бегомль. Потому что до войны там жила моя тетя, и я у нее каждое лето была по состоянию здоровья. И я там знала каждый уголочек, каждую дорожку. И мне пришлось с начала партизанского движения быть связной при штабе бригады Железняк. Это организовалась большущая бригада. Командирами бригады были Титков Иван Тимофеевич и Манько Степан Степанович, начальником штаба бригады Бируков Леонид Павлович, начальником особого отдела Жбыр. И вот эти командиры руководили большущей партизанской бригадой «Железняк», которая насчитывала 3 тысячи 200 солдат.

И в 42-ом году, 19 декабря, Бегомльский район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. И он стал советским районом в глубоком тылу врага. Туда прилетали из-за фронта наши самолеты. Привозили оружие, медикаменты, забирали раненых. Даже Полоцкий детский дом, который люди сохранили с 41-года года, до 42-го был переправлен на самолете из Бегомля за линию фронта.

Эту историю по телефону горячей линии рассказали в рамках почти 18-часового телемарафона на СТВ, посвященного Дню Независимости Беларуси.