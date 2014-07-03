День Независимости в Минске празднуют и в современном, и в средневековом стилях

Новости Беларуси. В Минске День Независимости празднуют не только в классических зелено-красных тонах и с народными песнями, но и в средневековом стиле.

Десятки рыцарей взяли в руки сабли и копья в Лошицком усадебно-парковом комплексе. Каждый желающий мог увидеть, как проходили сражения семь сотен лет назад, и научиться стрелять из лука.

Сразиться с защитниками в доспехах можно было не только на импровизированных мечах, но и в спортивных соревнованиях. Также в парке были организованы точки питания и ярмарка. А ближе к вечеру в парке выступит звезда «Евровидения» Тео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники и гости праздника:

Наши предки за независимость боролись нашей великой державы. Поэтому, дабы люди помнили историю.

Гэта звычайная залатаардынская сабля для коннай рубкі. Наш пасыл людзі чуюць. Можа, хтосьці і пажадае да нас далучыцца.

Мы сегодня устанавливаем различные рекорды по различным дисциплинам. У нас здесь недалеко лежит скакалка. Скоро будут массовые прыжки через скакалку.

Замечательно, интересно очень. Чтобы мир был, главное, на земле. И было так, как сегодня: весело и дружно.

Владимир со своей супругой Галиной вместе уже более трех десятков лет. И каждый год в этот день приносят цветы к монументу Победы. Вот так начинать сегодняшний праздник — давняя семейная традиция.

Владимир и Галина Морозовы:

Мы вместе 32 года, когда мы еще были не семьей, муж сюда приходил и я тоже. В семье нас воспитывали так, поэтому мы это впитали, мы говорим искренне.

О семейных традициях сегодня вспоминают многие. Когда как не в день Независимости, да еще в такую годовщину, к вечному огню привести детей и внуков.



Жители Минска:

— Я по профессии педагог. Ращу внучку, которую хочу воспитать в духе патриотизма.

— Я своего внука привезла, чтобы приобщать к нашим традициям, нашей истории, чтобы они знали, чтобы они помнили.

Ветеран Великой Отечественной войны:

Я ветеран войны. Освобождал Беларусь, Минск.

Снимают головные уборы из уважения к белорусскому народу, не только те, для кого это семейная традиция. Туристы из Голландии у нас в гостях впервые, но под большим впечатлением и от праздника, и от самого Минска.

Лиис Хейнис, турист из Голландии:

Пришли на эту площадь, потому что безгранично уважаем, живущих в вашей стране людей. Знаем о том ужасе, который в годы войны пришлось пережить белорусам. Но, к счастью, сегодня у вас мирная красивая страна.

Об историческом героизме, но уже другой эпохи, вспоминали в Лошицком парке. Десятки рыцарей взяли в руки сабли и копья. Так сражения проходили семь сотен лет назад.

Если в бою не повезло, испытать удачу предлагали способами попроще.

Аттракционы, шарики, сладкая вата — в центральных парках весь день аншлаг.

Александр и Вероника Шимко:

Радостны, что у нас есть такой день, День независимости.

Вероника к празднику готовилась. Отдыхать, конечно, дело не сложное. Но ведь самое любимое в день независимости парад, салют и пение гимна.

А пока до ответственного момента далеко, можно гулять в свое удовольствие. Причем неважно где, и развлечения, и угощения для отдыхающих сегодня в Минске буквально повсюду.

А это уже Парк Победы. Обновленный к празднику музей совсем рядом, так что здесь, под открытым небом, небольшая экспозиция.

Макар Кучук, научный сотрудник Белорусского Государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Можно все потрогать, подержать. И оружие, и форму. Можно сфотографироваться. Все бесплатно.

Эко-такси, теплоход, катамараны. Здесь хоть и не парк аттракционов. Но прокатиться тоже есть на чем, причем, некоторые отдохнуть приехали на своем двухколесном транспорте.

Велосипедисты:

Мы едем в музей Великой Отечественной войны.

Гулянья продолжатся до самой ночи.