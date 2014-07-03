День Независимости в Минске празднуют и в современном, и в средневековом стилях

Новости Беларуси. В Минске День Независимости празднуют не только в классических зелено-красных тонах и с народными песнями, но и в средневековом стиле.
Десятки рыцарей взяли в руки сабли и копья в Лошицком усадебно-парковом комплексе. Каждый желающий мог увидеть, как проходили сражения семь сотен лет назад, и научиться стрелять из лука.
Сразиться с защитниками в доспехах можно было не только на импровизированных мечах, но и в спортивных соревнованиях. Также в парке были организованы точки питания и ярмарка. А ближе к вечеру в парке выступит звезда «Евровидения» Тео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники и гости праздника:
Наши предки за независимость боролись нашей великой державы. Поэтому, дабы люди помнили историю.
Гэта звычайная залатаардынская сабля для коннай рубкі. Наш пасыл людзі чуюць. Можа, хтосьці і пажадае да нас далучыцца.
Мы сегодня устанавливаем различные рекорды по различным дисциплинам. У нас здесь недалеко лежит скакалка. Скоро будут массовые прыжки через скакалку.
Замечательно, интересно очень. Чтобы мир был, главное, на земле. И было так, как сегодня: весело и дружно.
Владимир со своей супругой Галиной вместе уже более трех десятков лет. И каждый год в этот день приносят цветы к монументу Победы. Вот так начинать сегодняшний праздник — давняя семейная традиция.
Владимир и Галина Морозовы:
Мы вместе 32 года, когда мы еще были не семьей, муж сюда приходил и я тоже. В семье нас воспитывали так, поэтому мы это впитали, мы говорим искренне.
О семейных традициях сегодня вспоминают многие. Когда как не в день Независимости, да еще в такую годовщину, к вечному огню привести детей и внуков.
Жители Минска:
— Я по профессии педагог. Ращу внучку, которую хочу воспитать в духе патриотизма.
— Я своего внука привезла, чтобы приобщать к нашим традициям, нашей истории, чтобы они знали, чтобы они помнили.
Ветеран Великой Отечественной войны:
Я ветеран войны. Освобождал Беларусь, Минск.
Снимают головные уборы из уважения к белорусскому народу, не только те, для кого это семейная традиция. Туристы из Голландии у нас в гостях впервые, но под большим впечатлением и от праздника, и от самого Минска.
Лиис Хейнис, турист из Голландии:
Пришли на эту площадь, потому что безгранично уважаем, живущих в вашей стране людей. Знаем о том ужасе, который в годы войны пришлось пережить белорусам. Но, к счастью, сегодня у вас мирная красивая страна.
Об историческом героизме, но уже другой эпохи, вспоминали в Лошицком парке. Десятки рыцарей взяли в руки сабли и копья. Так сражения проходили семь сотен лет назад.
Если в бою не повезло, испытать удачу предлагали способами попроще.
Аттракционы, шарики, сладкая вата — в центральных парках весь день аншлаг.
Александр и Вероника Шимко:
Радостны, что у нас есть такой день, День независимости.
Вероника к празднику готовилась. Отдыхать, конечно, дело не сложное. Но ведь самое любимое в день независимости парад, салют и пение гимна.
А пока до ответственного момента далеко, можно гулять в свое удовольствие. Причем неважно где, и развлечения, и угощения для отдыхающих сегодня в Минске буквально повсюду.
А это уже Парк Победы. Обновленный к празднику музей совсем рядом, так что здесь, под открытым небом, небольшая экспозиция.
Макар Кучук, научный сотрудник Белорусского Государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Можно все потрогать, подержать. И оружие, и форму. Можно сфотографироваться. Все бесплатно.
Эко-такси, теплоход, катамараны. Здесь хоть и не парк аттракционов. Но прокатиться тоже есть на чем, причем, некоторые отдохнуть приехали на своем двухколесном транспорте.
Велосипедисты:
Мы едем в музей Великой Отечественной войны.
Гулянья продолжатся до самой ночи.