Гомель достиг коллективного иммунитета к коронавирусу. Когда нужно ревакцинироваться?
Новости Беларуси. Первый среди областных. Гомель достиг минимально необходимого порога для коллективного иммунитета от коронавируса. Вакцину от COVID-19 получили более 60 % горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гомель – первый областной центр, который достиг коллективного иммунитета к коронавирусу. Двумя компонентами вакцины привито 325 тысяч жителей. Это более 60 % горожан – минимально необходимая прослойка, которая, по словам медиков, может помешать передаче инфекции. Однако расслабляться не время – для поддержания иммунитета важно не пропустить ревакцинацию.
Людмила Ткаченко, заместитель главного врача Гомельской центральной городской поликлиники:
Акцент на пациентов с хроническими заболеваниями, люди, которым более 60 лет, пожилые пациенты, которые более тяжело переносят коронавирусную инфекцию. «Спутник Лайт» хорошо переносится. Может, наше население осторожно еще смотрит в эту сторону, но решение нужно принимать, ревакцинироваться. Это бустер, это усиление вакцинации, что позволит сохранить иммунную систему свою в таком активном режиме, и через год повторить вакцинацию полноценную двумя компонентами любой из доступных вакцин.
В поликлиниках Гомеля работает 65 пунктов вакцинации. Еще 10 открыты в торговых центрах. Практически 200 медицинских бригад с 08:00 до 20:00 готовы принять желающих получить укол российским или китайским препаратом.
Анна Корольчук, корреспондент:
По предварительным прогнозам медиков, в ближайшие две недели областной центр преодолеет планку в 70 % привитых. Именно такую цифру называет ВОЗ для эффективного противостояния омикрон-штамму.