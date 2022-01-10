Гомель достиг коллективного иммунитета к коронавирусу. Когда нужно ревакцинироваться?

Новости Беларуси. Первый среди областных. Гомель достиг минимально необходимого порога для коллективного иммунитета от коронавируса. Вакцину от COVID-19 получили более 60 % горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомель – первый областной центр, который достиг коллективного иммунитета к коронавирусу. Двумя компонентами вакцины привито 325 тысяч жителей. Это более 60 % горожан – минимально необходимая прослойка, которая, по словам медиков, может помешать передаче инфекции. Однако расслабляться не время – для поддержания иммунитета важно не пропустить ревакцинацию.