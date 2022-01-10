Новосёлы в Скиделе с нетерпением ждут открытия детского сада: нам он очень необходим, потому что рядом дом, всё удобно
Новости Беларуси. Развитие регионов по принципу комфортной жизни и поддержки материнства и детства. Только в Гродненской области в 2022 году возводят четыре детских сада и школу в молодых жилых застройках, как областного центра, так и районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Целый ряд государственных программ страны направлен на поддержку семей с детьми, в том числе, в образовательном русле.
Инфраструктура шаговой доступности – насколько это важно для юных белорусов и их родителей – репортаж Галины Буро.
Даниэль Добринский, житель Гродно:
– Мне 8 лет, я учусь во втором классе, 27 школа.
– Далеко она от дома?
– Да, возле Белых Рос.
– А хотел бы, чтобы школа была ближе?
– Да.
Каждое утро ни свет ни заря Иван Добринский отвозит в школу двоих детей в соседний микрорайон. Еще двоих – в детский сад. Большую дружную семью Иван хотел всегда – сам рос в многодетной. Жена его поддержала. Огромной радостью стал переезд из общежития в новую квартиру в молодом микрорайоне Грандичи. А теперь еще и новость – скоро недалеко от дома появится школа больше, чем на тысячу мест.
Иван Добринский, житель Гродно:
Да, многие ждут школы, которые построятся здесь на Грандичах, чтобы отдать детей поближе. Потому что не получается у людей возить, чтобы и на работу успеть, и туда. Зачем ребенку кататься где-то по городу на автобусе, в эти часы-пик толкаться по автобусам, если ребенок вышел из дома – там 300-400 метров дойти до школы – это нормально прогуляться с утра, но не за пару километров в город, правильно?
Грандичи – сегодня самый быстрорастущий микрорайон Гродно. Много молодых семей, в том числе многодетных. В перспективе здесь будут проживать больше 60 тысяч человек.
Галина Буро, корреспондент:
Главный принцип строительства микрорайона обозначили сразу: инфраструктура должна идти в ногу с ростом жилых домов. Поэтому здесь в прошлом году уже построили детский сад с бассейном на 230 мест, а в этом году начали проектировать еще один.
А вот новоселы жилой застройки по улице Партизанской в Скиделе с нетерпением ожидают, когда рядом с их домами откроет двери детский сад. В последний раз дошкольное учреждение в городе возводили больше 30 лет назад. С тех пор как Скидель стал городом-спутником Гродно, здесь началось строительство многоэтажек. Немало нуждающихся в жилье из областного центра решили обосноваться в пригороде. Потому спрос на места в детских садах существенно вырос.
Светлана Дадашова, жительнца Скиделя:
Я, как многодетная мама, у меня четверо детей – вот двое маленьких, как раз они в садик ходят, нам очень необходим этот садик, потому что рядом дом, все удобно, и сад сам большой, и условия, мы вот смотрим, что будут хорошие для наших деток. Так что, мы ждем с нетерпением. Ждем, когда уже пойдем в сад.
– Ты тоже хочешь в садик?
–Да.
Виктор Кемежук, исполняющий обязанности председателя Скидельского горисполкома:
На сегодняшний день детские учреждения города Скиделя, дошкольные учреждения города Скиделя, заполнены, где-то мы имеем переполненность групп, поэтому это актуально – садик, который будет построен на 190 мест, позволит нам разгрузить другие дошкольные учреждения. Всего по Скиделю у нас 202 семьи многодетные и большинство из них проживают в этом новом микрорайоне.
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