«Долго ждала, пока появится детская вакцина». Вот что думают родители о прививках от коронавируса

Новости Беларуси. Первый среди областных. Гомель достиг минимально необходимого порога для коллективного иммунитета от коронавируса. Вакцину от COVID-19 получили более 60 % процентов горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже две недели в Беларуси продолжается вакцинация детей от COVID-19. Сделать прививку могут подростки от 12 до 17 лет. Для этого нужно личное присутствие или письменное согласие родителей. Гомельчанка Татьяна Шульга в поликлинике сопровождает 17-летнюю дочь Анастасию.

Татьяна Шульга, жительница Гомеля:

Я сама вакцинирована и долго ждала, пока появится именно детская вакцина, вот она появилась, и мы сразу решили привиться. Для детских прививок врачи используют китайскую вакцину Verо Cell. Делать укол можно только спустя полгода после перенесенного коронавируса. За две недели только центральной городской детской поликлинике вакцинацию прошло более 100 подростков.