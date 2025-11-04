Головной убор в 7 кг и платье из кристаллов! Алёна Кучерук рассказала о подготовке к «Мисс Вселенная»

Алина Трус, корреспондент:

Последние этапы приготовления. «Мисс Беларусь» Алена Кучерук совсем скоро представит нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Он пройдет 21 ноября в Таиланде.

Алексей Иванченко, главный фотограф Национальной школы красоты:

Сегодня у нас съемка дизайнерского вечернего платья. До этого мы уже отсняли национальный костюм, очень красивый. Снимаем фото и видео для контента в соцсети, для самого конкурса «Мисс Вселенная». Алена замечательно позирует, мы с ней работаем много, с самого конкурса «Мисс Беларусь», поэтому работать комфортно и здорово.

Месяц усиленной подготовки, часы дефиле, многочисленные примерки и фотосессии. Алена готова покорять красотой Бангкок. В 2025 году конкурс «Мисс Вселенная» объединит представительниц 134 стран. Алина Трус:

Расскажи, насколько ты готова к «Мисс Вселенной»? Есть какое-то переживание, страх? Потому что конкурс очень масштабный.

Алена Кучерук, «Мисс Беларусь – 2025»:

Готовиться я начала уже с того момента, как я получила корону, уже на следующий день. Именно по подготовке у меня было масса всего – это ораторское искусство, уроки английского, уроки макияжа и прически, дефиле. Я считаю, что я готова на все 100.

Вместе с Аленой на протяжении месяца трудилась и большая команда. Особое внимание уделили образам белорусской красавицы. Золотое вечернее платье из сотни кристаллов – ручная работа. Оно символизирует внутреннюю стойкость, достоинство и в то же время хрупкость девушек Беларуси.