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Представители 6 стран принимают участие в фестивале «Творчество без границ» в Минске

31 октября 2022 11:28
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Новости Беларуси. В Минске дан старт конкурсу «Творчество без границ». В течение недели Национальный центр художественного творчества детей и молодежи станет фестивальной площадкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители 6 стран принимают участие в фестивале «Творчество без границ» в Минске-1

По итогам отборочных туров из 5 тысяч заявок в полуфинал отобрали 237 творческих коллективов, это около 2,5 тысячи участников. Фестиваль имеет статус международного. В 2022 году конкурс пройдет с участием представителей шести стран.

Представители 6 стран принимают участие в фестивале «Творчество без границ» в Минске-4

Коршунова Надежда, художественный руководитель Национального центра художественного творчества детей и молодежи:
В этом году принимают участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители из Азербайджана и Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и всех регионов. В этом году соревнуемся в номинациях: хореография, вокальный жанр и инструментальный жанр.

Представители 6 стран принимают участие в фестивале «Творчество без границ» в Минске-7

У нас только положительные эмоции, очень рады, счастливы. Готовы только побеждать.

Представители 6 стран принимают участие в фестивале «Творчество без границ» в Минске-10

Среди танцевальных и вокальных номеров много этнических мотивов. Некоторые участники посвящают выступление народным поэтам Беларуси, например, Янке Купале и Якубу Коласу.

# Фестиваль # общество # Надежда Коршунова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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