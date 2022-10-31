Представители 6 стран принимают участие в фестивале «Творчество без границ» в Минске

Новости Беларуси. В Минске дан старт конкурсу «Творчество без границ». В течение недели Национальный центр художественного творчества детей и молодежи станет фестивальной площадкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам отборочных туров из 5 тысяч заявок в полуфинал отобрали 237 творческих коллективов, это около 2,5 тысячи участников. Фестиваль имеет статус международного. В 2022 году конкурс пройдет с участием представителей шести стран.

Коршунова Надежда, художественный руководитель Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

В этом году принимают участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители из Азербайджана и Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и всех регионов. В этом году соревнуемся в номинациях: хореография, вокальный жанр и инструментальный жанр.

У нас только положительные эмоции, очень рады, счастливы. Готовы только побеждать.