Новую технологию обработки полей с помощью беспилотников тестируют в Белыничском районе

Новости Беларуси. В Белыничском районе тестируют новую технологию обработки полей. Вместо трактористов там задействованы агродроны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основу заложен принцип некогда популярной сельхозавиации. Но с помощью беспилотника ведется ультрамалое опрыскивание. В отличие от классической обработки, которая создает тяжелые капли, здесь влага образует своего рода туман. Это позволяет существенно экономить и не только дорогостоящие удобрения. Расход воды снижается в 25 раз, а отсутствие технической колеи позволяет сохранить до 6 % посевов.

Дмитрий Суденко, агроном по защите растений сельхозкооператива «Колхоз «Родина»:

Часто нам вносит корректировки погода, когда на поле сыро и мы с самоходным опрыскивателем не можем заехать туда, ждали, покуда все подсохнет и потом только входили. Понятно, что упускали фазу нужную обработки для растения и поэтому приходилось чем-то жертвовать.

Андрей Крушев, оператор агродрона:

Нужно ломать стереотипы, что 300 литров на гектар и не меньше. Когда они видят наш дрон на выставке, спрашивают, сколько бак, сколько литров на гектар – махают рукой: это для огородов. Но они не понимают, что эта штука может тягаться с полноценными опрыскивателями. Очень удивляются, когда им говоришь о производительности в 100 гектаров в день.