Головченко встретился с губернатором Калужской области. Какие перспективы у сотрудничества с этим регионом?

Строительство, промышленная кооперация, взаимодействие по линии АПК: приоритеты сотрудничества с Калужской областью обсудили на встрече премьер-министра Беларуси с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная задача – найти новые точки роста.

Уже выстроенные отношения позволяют противостоять экономической агрессии со стороны западных государств. Благодаря совместным усилиям переориентировали экспорт из недружественных стран, нашли новые транспортно-логистические маршруты. В 2022 году взаимный товарооборот превысил 600 миллионов долларов. Сегодня одно из наиболее перспективных направлений для совместной работы – строительство. За последние 10 лет белорусы возвели порядка 30 объектов в Калужской области. Впрочем, этим сотрудничество не ограничивается. Стороны намерены развивать и промышленную кооперацию, отметил Роман Головченко.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Белорусские автомобилестроители и производители коммунальной, пассажирской техники готовы активно участвовать в реализации тех программ обновления и транспортного парка, и дорожно-строительной, коммунальной техники, которая реализуется в Калужской области. Тем более что есть и хорошие примеры кооперационного сотрудничества, когда калужские предприятия приобретают базовые шасси того же Минского автомобильного завода и устанавливают на них уже свои надстройки, которые производятся у вас.