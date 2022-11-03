Чем опасна компьютерная зависимость и почему с ней трудно бороться самостоятельно? Обратились к психологам

Мобильные телефоны, ноутбуки, компьютеры и прочие гаджеты окружили нас со всех сторон. Порой нелегко представить, что мы сможем провести хотя бы день без них. Но постоянное использование умной техники тоже имеет неприятные последствия. Чем же опасна компьютерная зависимость и как с ней бороться?

Анна Ковалева, психолог:

Компьютерная зависимость – это серьезная особенность психического расстройства. Такое же серьезное, как и любое другое эмоциональное расстройство или расстройство пищевого поведения. За этим очень безобидным, на первый взгляд, увлечением могут стоять очень серьезные психологические проблемы: социофобия, дезориентация, дезадаптация социальная. Могут быть панические атаки, различные эмоциональные расстройства и так далее. Как и взрослые, дети могут стать зависимыми, предпочитая компьютерные игры общению со сверстниками. Из-за этого увлечений становится все меньше, а отношения с родителями перерастают в поверхностные.

Галина Швец, детский психолог:

Отличительной чертой будет то, что ребенок все свое время старается провести за гаджетами. Для нас это будет звоночком, особенно если ребенку предлагается какое-то интересное времяпрепровождение: общение с родителями, друзьями. И ребенок вместо живого общения выбирает компьютер.

Галина Швец:

Детям до 3 лет вообще не рекомендуется находиться в компьютере. Детям, которые чуть старше по возрасту, от 4 до 7 лет – примерно 30 минут. Дети постарше, 7-12 лет – около часа. С 12 до 16 лет можно 2 часа. Также очень важно отслеживать по ребенку. Я часто вижу такую ситуацию, что ребенок высокочувствительный и то, что он сидит в компьютере, негативно влияет на него. Таким детям нужно урезать время.

Как и в любом деле, основную роль играет профилактика. Так, профилактикой компьютерной зависимости может стать общение с друзьями, родственниками и самоконтроль. В случае если взять ситуацию под контроль не удалось, стоит задуматься о том, как избавиться от нездоровой тяги к социальным сетям и компьютерным играм.