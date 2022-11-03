Конвертики с сулугуни. Готовим простой, но очень вкусный завтрак

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень простое, но вкусное блюдо – конвертики с сулугуни.

Нарежем сулугуни и томаты. Тонкими ломтиками режем сыр. Томаты нарезаем кружочками.

А сейчас сделаем кляр для конвертиков. Берем сливки и яйцо. Все взбиваем. В эту смесь мы будем обмакивать готовые конвертики.

Разогреваем сковородку и начинаем собирать конвертики. Кладем сыр сулугуни, томаты, вашу любимую зелень и немного черного свежемолотого перца. Все складываем.

Сковородка уже разогрелась. Мы наливаем растительное масло, а затем добавляем сливочное.

Отправляем конвертики в смесь сливок с яйцом. Погружаем полностью. Даем немного напитаться и выкладываем на сковородку.

Безусловно, конвертики получаются не самым диетическим завтраком, поэтому перед тем как сервировать на тарелку, мы выложим все на бумагу. Промакиваем лишнее масло. Сервируем на тарелку и украсим свежим базиликом. Завтрак готов.