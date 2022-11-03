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Конвертики с сулугуни. Готовим простой, но очень вкусный завтрак

03 ноября 2022 09:29
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень простое, но вкусное блюдо – конвертики с сулугуни.

Конвертики с сулугуни. Готовим простой, но очень вкусный завтрак-1

Нарежем сулугуни и томаты. Тонкими ломтиками режем сыр. Томаты нарезаем кружочками.

Конвертики с сулугуни. Готовим простой, но очень вкусный завтрак-4

А сейчас сделаем кляр для конвертиков. Берем сливки и яйцо. Все взбиваем. В эту смесь мы будем обмакивать готовые конвертики.

Конвертики с сулугуни. Готовим простой, но очень вкусный завтрак-7

Разогреваем сковородку и начинаем собирать конвертики. Кладем сыр сулугуни, томаты, вашу любимую зелень и немного черного свежемолотого перца. Все складываем.

Конвертики с сулугуни. Готовим простой, но очень вкусный завтрак-10

Сковородка уже разогрелась. Мы наливаем растительное масло, а затем добавляем сливочное.

Конвертики с сулугуни. Готовим простой, но очень вкусный завтрак-13

Отправляем конвертики в смесь сливок с яйцом. Погружаем полностью. Даем немного напитаться и выкладываем на сковородку.

Конвертики с сулугуни. Готовим простой, но очень вкусный завтрак-16

Безусловно, конвертики получаются не самым диетическим завтраком, поэтому перед тем как сервировать на тарелку, мы выложим все на бумагу. Промакиваем лишнее масло. Сервируем на тарелку и украсим свежим базиликом. Завтрак готов.

Конвертики с сулугуни. Готовим простой, но очень вкусный завтрак-19

Начинку в конвертики можно сделать абсолютно любой – из всего, что есть у вас в холодильнике.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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