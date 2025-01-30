Головченко: товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном реально довести до полумиллиарда долларов

От вопросов работы внутреннего рынка ЕАЭС до перспектив реализации совместных проектов. Заседание Евразийского межправсовета проходит в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашу страну представляет премьер-министр. В рабочем графике Романа Головченко и ряд двусторонних переговоров. Товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном вполне реально довести до полумиллиарда долларов. Определенные наработки для этого есть – подчеркнул Роман Головченко во время встречи с председателем кабмина Кыргызстана.

Успешных примеров промышленной кооперации между странами уже немало. В перспективе – создание совместного производства электротехнической продукции. Такое партнерство – долгосрочное. Все это позволяет создать новые рабочие места, повысить квалификацию местных специалистов и обеспечить дополнительные поступления налогов. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

У нас в Беларуси есть тоже очень серьезные компетенции как в проектировании, так и в оказании услуг по строительству таких объектов. Инженеринг, поставка соответствующей техники, пусконаладочные работы. Поэтому мы готовы оказать любое содействие в данном вопросе. Тем более, что сейчас в Беларуси работает очень выгодный финансовый механизм, содействует таким поставкам.

Экономическая сфера всегда была и остается в основе нашего партнерства. За 11 месяцев 2024 года Минск и Бишкек наторговали на 166 миллионов долларов. Сотрудничество, взаимовыгодное для обеих стран. Сейчас первостепенная задача – удержать и приумножить заданные темпы.