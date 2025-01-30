Головченко: товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном реально довести до полумиллиарда долларов
От вопросов работы внутреннего рынка ЕАЭС до перспектив реализации совместных проектов. Заседание Евразийского межправсовета проходит в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашу страну представляет премьер-министр. В рабочем графике Романа Головченко и ряд двусторонних переговоров.
Товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном вполне реально довести до полумиллиарда долларов. Определенные наработки для этого есть – подчеркнул Роман Головченко во время встречи с председателем кабмина Кыргызстана.
Успешных примеров промышленной кооперации между странами уже немало. В перспективе – создание совместного производства электротехнической продукции. Такое партнерство – долгосрочное. Все это позволяет создать новые рабочие места, повысить квалификацию местных специалистов и обеспечить дополнительные поступления налогов.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
У нас в Беларуси есть тоже очень серьезные компетенции как в проектировании, так и в оказании услуг по строительству таких объектов. Инженеринг, поставка соответствующей техники, пусконаладочные работы. Поэтому мы готовы оказать любое содействие в данном вопросе. Тем более, что сейчас в Беларуси работает очень выгодный финансовый механизм, содействует таким поставкам.
Экономическая сфера всегда была и остается в основе нашего партнерства. За 11 месяцев 2024 года Минск и Бишкек наторговали на 166 миллионов долларов. Сотрудничество, взаимовыгодное для обеих стран. Сейчас первостепенная задача – удержать и приумножить заданные темпы.
Адылбек Касымалиев, председатель Кабинета министров Кыргызстана:
Мы поддерживаем активизацию взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызстаном и Беларусью, которые основаны на дружбе и по-настоящему добрых, дружеских отношениях. Мы сотрудничаем практически во всех сферах. У нас есть еще запас нереализованного потенциала как в торговле, промышленной кооперации, сельском хозяйстве и транспортно-логической сфере. В данном направлении, считаю, что мы могли бы реализовать конкретные двусторонние проекты.
Что касается заседания Межправсовета ЕАЭС, оно традиционно проходит в узком и расширенном составах. Главы правительств обсуждают ряд ключевых вопросов: от работы внутреннего рынка ЕАЭС до реализации совместных проектов.